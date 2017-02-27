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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2560256125622563

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Логика в том, что через 2ю очень мало кто меняет, сравнивая с кассой. Часто вижу пока жду у кассы, то даже банковские сотрудники по соточке покупают через кассу.. да и кассиры часто удивляются, когда узнаЮт, какой курс в приложении..
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:58

... у нас поле не оране для інвесторів!

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:22

Инвесторы ожидают решения о величине учётной ставки ФРС. По данным CME Group, 93,5% аналитиков предполагает, что регулятор в третий раз подряд понизит её — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Заседание ФРС состоится 29-30 октября.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:27

  2805 написав:
  edvardd написав:
  freeze написав:Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.

Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.

скорее всего фото будет из Одессы, там ещё НБУ остался...



Тю, у нас в Одессе уже полгода ими рассчитываются :D

та знаю, мне вот недавно с Малой Арнаутской батарею для ноута прислали бу, вместо новой...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:43

Вийшов на 25% з долара в гривню.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:47

  tobias написав:Вийшов на 25% з долара в гривню.

Вийшов на 40% з долара ще 3 роки тому. Зараз 50% в гривні.
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