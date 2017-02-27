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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:16
Логика в том, что через 2ю очень мало кто меняет, сравнивая с кассой. Часто вижу пока жду у кассы, то даже банковские сотрудники по соточке покупают через кассу.. да и кассиры часто удивляются, когда узнаЮт, какой курс в приложении..
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Alex_ki
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 17:58
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:22
Инвесторы ожидают решения о величине учётной ставки ФРС. По данным CME Group, 93,5% аналитиков предполагает, что регулятор в третий раз подряд понизит её — на 0,25% с текущей отметки в 1,75-2%. Остальные прогнозируют сохранение ставки на текущем уровне. Заседание ФРС состоится 29-30 октября.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:27
2805 написав: edvardd написав: freeze написав:
Сегодня особый день, пошла в жизнь 1000-купюра.
Ждем реал-фото на форуме от первого счастливого обладателя.
скорее всего фото будет из Одессы, там ещё НБУ остался...
Тю, у нас в Одессе уже полгода ими рассчитываются
та знаю, мне вот недавно с Малой Арнаутской батарею для ноута прислали бу, вместо новой...
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edvardd
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:43
Вийшов на 25% з долара в гривню.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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tobias
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 18:47
tobias написав:
Вийшов на 25% з долара в гривню.
Вийшов на 40% з долара ще 3 роки тому. Зараз 50% в гривні.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:32
23 октября 2019 года Окружной суд г. Амстердам арестовал 100% акций Южного Потока (South Stream Transport BV), которая, кстати, отвечает за строительство и управление Турецким Потоком.
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greenozon
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 19:44
KVV написав:
Здавав ойро, сказали нема гривні - довелося класти на Ощадний€ і вже там продати ТАСу по 27,88, а в касі було 27,70 - де логіка? не розумію...
Перевірте, скільки коштів зайшло на гривневу картку після обміну - скоріш за все на 0,5% менше ніж ви очікували...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:02
asti написав: KVV написав:
Здавав ойро, сказали нема гривні - довелося класти на Ощадний€ і вже там продати ТАСу по 27,88, а в касі було 27,70 - де логіка? не розумію...
Перевірте, скільки коштів зайшло на гривневу картку після обміну - скоріш за все на 0,5% менше ніж ви очікували...
Это если не уметь готовить котов..
При обмене на Вике или между б5 - всё целиком заходит
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
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Alex_ki
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Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:10
Alex_ki написав: asti написав: KVV написав:
Здавав ойро, сказали нема гривні - довелося класти на Ощадний€ і вже там продати ТАСу по 27,88, а в касі було 27,70 - де логіка? не розумію...
Перевірте, скільки коштів зайшло на гривневу картку після обміну - скоріш за все на 0,5% менше ніж ви очікували...
Это если не уметь готовить котов..
При обмене на Вике или между б5 - всё целиком заходит
При обміні користувався Вікою... ми ж то знаємо про подлянку з Платівкою
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KVV
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