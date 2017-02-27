ожидаете значительного снижения?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:13
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:18
Re: Валютный рынок в контексте ДС
активней голосуем в опросе над темой
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:25
...стратегія стратегічного стратега...©®™)))
...ну і про скирду Долярчика...
- було 70%/30% дол/грн
- на моменті ~ 75%/25% дол/грн
...так, як гривню, по-трошки, час-від-часу, докидаю на депостовпці, а доляра не купую!
- і от, на днях, закінчилось долародепо - то, половину забрав і погасив борги на гуртівнях.... і ще трохи добрав товару.....
- а другу половину - поповнив січневий депостовпець....
.... далі буде!©
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:25
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:32
23-24 на кінець року (13% грають проти уряду)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
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