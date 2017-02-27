RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2561256225632564

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 316
Не нижче 24.50
54%
172
24.25 - 24.49
6%
20
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 316
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:13

  tobias написав:Вийшов на 25% з долара в гривню.

ожидаете значительного снижения?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1326
З нами з: 24.10.08
Подякував: 34 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

активней голосуем в опросе над темой
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
Повідомлень: 1474
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2545 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:25

...стратегія стратегічного стратега...©®™)))

  Квесторе_поверніться написав:
  tobias написав:Вийшов на 25% з долара в гривню.

Вийшов на 40% з долара ще 3 роки тому. Зараз 50% в гривні.

...ну і про скирду Долярчика... :D
- було 70%/30% дол/грн
- на моменті ~ 75%/25% дол/грн
...так, як гривню, по-трошки, час-від-часу, докидаю на депостовпці, а доляра не купую!

- і от, на днях, закінчилось долародепо - то, половину забрав і погасив борги на гуртівнях.... і ще трохи добрав товару.....
- а другу половину - поповнив січневий депостовпець....

.... далі буде!© :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7125
З нами з: 19.10.15
Подякував: 473 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:25

  yama написав:активней голосуем в опросе над темой
Проехали...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1299
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 20:32

  Proofy написав:
  tobias написав:Вийшов на 25% з долара в гривню.

ожидаете значительного снижения?

23-24 на кінець року (13% грають проти уряду)
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 4999
З нами з: 21.01.08
Подякував: 391 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2561256225632564
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eva95 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1604, 1605, 1606
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16056 1928013
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 25 жов, 2019 20:25
Козак-характерник
Валютный рынок в мире 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6732 1466722
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 жов, 2019 11:02
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 27, 28, 29
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
286 31195
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 жов, 2019 12:45
d44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.