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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:47
greenozon написав: Долярчик написав:
..ну і про скирду Долярчика...
тема де доляр вкрав мільйон на хату розкрито?
.... а з цього місця, будь-ТЕ такі ласкаві, - більш детальніше?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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