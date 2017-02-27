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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2562256325642565

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 318
Не нижче 24.50
54%
173
24.25 - 24.49
7%
21
24.00 - 24.24
11%
36
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
13%
40
Всього голосів : 318
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 21:47

  greenozon написав:
  Долярчик написав:..ну і про скирду Долярчика...

тема де доляр вкрав мільйон на хату розкрито?

.... а з цього місця, будь-ТЕ такі ласкаві, - більш детальніше? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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