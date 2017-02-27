Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:47
Для любителей рейтингов и статистики
я не так давно написал что Украина входит в топ 10 по количеству идентифицированных (популярных - постоянно снимающихся) актрис , но оказывается в топ 5
https://eurobabeindex.com/sbandoindex/appendix_2.html
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
Повідомлень: 1475
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2546 раз.
Подякували: 267 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
16063
1928476
П'ят 25 жов, 2019 23:24 osafly
6732
1466785
Чет 24 жов, 2019 11:02 ЛОБ
286
31243
Пон 21 жов, 2019 12:45 d44