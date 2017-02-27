я не так давно написал что Украина входит в топ 10 по количеству идентифицированных (популярных - постоянно снимающихся) актрис , но оказывается в топ 5
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:47
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Для любителей рейтингов и статистики
я не так давно написал что Украина входит в топ 10 по количеству идентифицированных (популярных - постоянно снимающихся) актрис , но оказывается в топ 5
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Суб 26 жов, 2019 07:22
Думай-те! ©®™
... а з цього місця, будь-ТЕ такі ласкаві, - більш детальніше?
...бо, по легенді, то....
- Долярчик важко працював!(майже БЕЗ ВИХІДНИХ)
- ЖОСТКО скирдував!(навіть, на відпочинок їздив на Шацькі озера/або Одесу/Херсон обл., де номери брав по 70-100грн на людину!
- купував соц-доляр у Дельті під депо, а потім, ВСЕ виплатили пА ~25! - так як і при стрибку курсу, все одно, вмістилось все під фонд!
- і в Платині тримав під 25-28% під фонд!
- і в ФіКу - теж.....- всюди ВСЕ виплатили!
- і вклав/РИЗИКНУВ у котлован під розтермінування!
- і ремонт - "своїми руками", що дозволило "копицю" грошей зекономити!
- і....... і це ще не вся складова успіху Долярчика!
(... ще й треба мати, хоч інколи, трохи фарту...)
п. с.
... це і будівельнику з сторожем складів у Рівному - вартувало б прочитати/намотати собі на вус!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 26 жов, 2019 07:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
.... а тим часом - знову відмінили рейс на #туземун!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 26 жов, 2019 08:31
Долярчик
нічого не відміняли, його перенесли на... біткоїн!
+35%,
+35% єтіть калатіть відсотків за одну ніч!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 26 жов, 2019 08:36
... як так?
- по якій причині так сталось?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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