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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2562256325642565

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 321
Не нижче 24.50
55%
175
24.25 - 24.49
7%
21
24.00 - 24.24
12%
37
23.75 - 23.99
4%
13
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 321
Повідомлення Додано: П'ят 25 жов, 2019 22:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Для любителей рейтингов и статистики
я не так давно написал что Украина входит в топ 10 по количеству идентифицированных (популярных - постоянно снимающихся) актрис , но оказывается в топ 5 https://eurobabeindex.com/sbandoindex/appendix_2.html
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 07:22

Думай-те! ©®™

  greenozon написав:
  Долярчик написав:..ну і про скирду Долярчика...

тема де доляр вкрав мільйон на хату розкрито?

... а з цього місця, будь-ТЕ такі ласкаві, - більш детальніше? :mrgreen:
...бо, по легенді, то....
- Долярчик важко працював!(майже БЕЗ ВИХІДНИХ)
- ЖОСТКО скирдував!(навіть, на відпочинок їздив на Шацькі озера/або Одесу/Херсон обл., де номери брав по 70-100грн на людину! :shock:
- купував соц-доляр у Дельті під депо, а потім, ВСЕ виплатили пА ~25! - так як і при стрибку курсу, все одно, вмістилось все під фонд!
- і в Платині тримав під 25-28% під фонд!
- і в ФіКу - теж.....- всюди ВСЕ виплатили!
- і вклав/РИЗИКНУВ у котлован під розтермінування!
- і ремонт - "своїми руками", що дозволило "копицю" грошей зекономити!
- і....... і це ще не вся складова успіху Долярчика! :idea:
(... ще й треба мати, хоч інколи, трохи фарту...) :wink:

п. с.
... це і будівельнику з сторожем складів у Рівному - вартувало б прочитати/намотати собі на вус! :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 07:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

.... а тим часом - знову відмінили рейс на #туземун! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 08:31

Долярчик

нічого не відміняли, його перенесли на... біткоїн!
+35%,
+35% єтіть калатіть відсотків за одну ніч!
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Повідомлення Додано: Суб 26 жов, 2019 08:36

  greenozon написав:Долярчик

нічого не відміняли, його перенесли на... біткоїн!
+35%,
+35% єтіть калатіть відсотків за одну ніч!

... як так?
- по якій причині так сталось? :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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