Додано: Суб 26 жов, 2019 07:22

greenozon написав: Долярчик написав: ..ну і про скирду Долярчика... ..ну і про скирду Долярчика...

тема де доляр вкрав мільйон на хату розкрито? тема де долярна хату розкрито?

це і будівельнику з сторожем складів у Рівному - вартувало б прочитати/намотати собі на вус!

... а з цього місця, будь-ТЕ такі ласкаві, - більш детальніше?...бо, по легенді, то....- Долярчик важко працював!(майже БЕЗ ВИХІДНИХ)- ЖОСТКО скирдував!(навіть, на відпочинок їздив на Шацькі озера/або Одесу/Херсон обл., де номери брав по 70-100грн на людину!- купував соц-доляр у Дельті під депо, а потім, ВСЕ виплатили пА ~25! - так як і при стрибку курсу, все одно, вмістилось все під фонд!- і в Платині тримав під 25-28% під фонд!- і в ФіКу - теж.....- всюди ВСЕ виплатили!- і вклав/РИЗИКНУВ у котлован під розтермінування!- і ремонт - "своїми руками", що дозволило "копицю" грошей зекономити!- і....... і це ще не вся складова успіху Долярчика!(... ще й треба мати, хоч інколи, трохи фарту...)п. с....