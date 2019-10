Додано: Вів 29 жов, 2019 08:51

vitaliian написав: Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия может продлить договор на следующий год, если Киев не успеет решить законодательные вопросы. По его словам, такие риски остаются.



«Хотя, если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы и по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа на Украину»,— отметил господин Новак в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).



По словам министра, все стороны настроены на то, чтобы обеспечить транзит газа с 1 января следующего года. «Будем продолжать интенсивно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний»,— сказал Александр Новак.



рф закачала в сховища ойропи значні обсяги газу, які дозволять виконати контракти без транзиту Україною. На рік би рф підписали угоду для підстраховки, звичайно. Козирів немає у України, але кобєлєв випише собі трохи грошей за чергову перемогу.

Чотирьом містам слід приготуватися до відсутності газу (Вовчанськ, інші не озвучували наче).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell