В октябре 1957 года на американской валюте начала появляться фраза "In GOD WE TRUST". Как способ отличить от Советского Союза, это стало официальным девизом для США , вытесняя ' E pluribus unum ', который был в использовании с момента первоначального дизайна 1776 года печати США.
vitaliian написав:Министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров сообщил, что Россия может продлить договор на следующий год, если Киев не успеет решить законодательные вопросы. По его словам, такие риски остаются.
«Хотя, если наши украинские коллеги будут готовы работать по европейскому законодательству, мы также готовы и по этому законодательству с 2020 года обеспечить транзит газа на Украину»,— отметил господин Новак в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).
По словам министра, все стороны настроены на то, чтобы обеспечить транзит газа с 1 января следующего года. «Будем продолжать интенсивно работать как на уровне министерств, так и на уровне компаний»,— сказал Александр Новак.
Господин Новак также сообщил, что на встрече обсуждались и прямые поставки газа на Украину. По его словам, Россия видит готовность к соглашениям со стороны партнеров, конкретные цифры будут обсуждаться позднее.
рф закачала в сховища ойропи значні обсяги газу, які дозволять виконати контракти без транзиту Україною. На рік би рф підписали угоду для підстраховки, звичайно. Козирів немає у України, але кобєлєв випише собі трохи грошей за чергову перемогу. Чотирьом містам слід приготуватися до відсутності газу (Вовчанськ, інші не озвучували наче). Вірогідно зупинка транзиту вплине на курс.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
«Действительно может быть сценарий, что в течение какого-то промежутка в 2020 году Россия может прекратить транзит своего газа через территорию Украины ... Мы исходим из того, какие сейчас есть контрактные обязательства у Газпрома, объемы в хранилищах газа и когда новые (обходные — ред .) газопроводы будут введены в действие. Учитывая все эти факторы, для того, чтобы выполнить свои обязательства Газпрома придется прокачать через Украину не менее 50 млрд кубометров газа», — сообщил Сологуб.
В Газпрома немає значних сховищ на території ЄС, найбільші сховища в України.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Vint написав:Всё для выхода нужных людей из ОВГЗ по хорошему курсу!
Согласен,весна 2019,выходим из доллара по 27,берём 5-ти летки под 17%,а например в 2024-м входим в у.е. по 22 или 20,плюс навар,по-моему кататься может любой желающий,или только приближённый?
Или лучше купить ОВГЗ на полгода,получить 8% купона и курсовой разницы 2 гривны на момент?
Что лучше?
Иметь около 15% за полгода или иметь более чем двойной навар за 5?
Или все сейчас ломануться за одной седьмой доллара,не желая удвоиться в долларе без риска,ведь всё государство будет работать на правильный результат?
Господа,пора уже эти красные бычьи очки снимать,выдыхайте
С какой стороны не глянь,всё за ревал или боковик,но все закупились зелени дороже и никак не могут успокоиться,что я влетел? Не может быть!!! Все бяки,один я дартаньян,давай притяну за уши не выплату аванса медикам в Торохте ко всемирному заговору против доллара через гривну,самому не смешно от этих смухуйочиков?
Портфель овгз нерезидентов за год вырос 8 до 90 миллиардов. Неужели кто нибудь реально думает, что это одни коломойские и маркаровы справились со вливом 3 миллиардов (как минимум!!) свободного долларового кэша в гос облигации?
Где-то мелькала информация, что из закачанных в газовые хранилища 21 млрд.кубов лишь 7 закачаны государством Украина. А теперь на правах утреннего бреда: а что, если всё остальное на хранение закачал газпром через кипрские офшорные компании (снял площади в аренду) и продаст всё это своим клиентам по контракту в первую очередь после нового года?
escobar написав:Портфель овгз нерезидентов за год вырос 8 до 90 миллиардов. Неужели кто нибудь реально думает, что это одни коломойские и маркаровы справились со вливом 3 миллиардов (как минимум!!) свободного долларового кэша в гос облигации?
Конечно, далеко не одни Коломойские и Маркаровы влили минимум 3 миллиарда. Не обязательно накрыть своим телом весь процесс, можно в нём с пользой для себя поучаствовать. И не забываем классику - если у кого-то из кармана убывает, в другой какой-то карман прибывает. Чтобы процесс финансового потока пошел, его надо как минимум заранее продумать, его надо спланировать, юридически организовать, добиться разрешений на поток или самим дать такое разрешение, обеспечить свою юридическую безопасность, заранее продумать точки выхода с целью получения максимальной прибыли. Поток ОВГЗ это же не дождь, просто так пошел, просто так закончился.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
escobar написав:Портфель овгз нерезидентов за год вырос 8 до 90 миллиардов. Неужели кто нибудь реально думает, что это одни коломойские и маркаровы справились со вливом 3 миллиардов (как минимум!!) свободного долларового кэша в гос облигации?
А что ИВК не вхож в круга, где можно найти инвесторов для этого мероприятия ?