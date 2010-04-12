somilitark написав:

Vint написав: Всё для выхода нужных людей из ОВГЗ по хорошему курсу! Всё для выхода нужных людей из ОВГЗ по хорошему курсу!

Согласен,весна 2019,выходим из доллара по 27,берём 5-ти летки под 17%,а например в 2024-м входим в у.е. по 22 или 20,плюс навар,по-моему кататься может любой желающий,или только приближённый?Или лучше купить ОВГЗ на полгода,получить 8% купона и курсовой разницы 2 гривны на момент?Что лучше?Иметь около 15% за полгода или иметь более чем двойной навар за 5?Или все сейчас ломануться за одной седьмой доллара,не желая удвоиться в долларе без риска,ведь всё государство будет работать на правильный результат?Господа,пора уже эти красные бычьи очки снимать,выдыхайтеС какой стороны не глянь,всё за ревал или боковик,но все закупились зелени дороже и никак не могут успокоиться,что я влетел? Не может быть!!! Все бяки,один я дартаньян,давай притяну за уши не выплату аванса медикам в Торохте ко всемирному заговору против доллара через гривну,самому не смешно от этих смухуйочиков?