Додано: Вів 29 жов, 2019 10:57

Moneta написав:

Зависит от сумм. Я так понимаю многие тут сидят с котлеткой до 5000$ и умничают, что на 100% в гривне и ничего не боятся. Конечно чего боятся, если это годовой заработок среднего украинца? Ну съест девал 30% - поработаете лишний квартал и делов-то.

Зависит от сумм. Я так понимаю многие тут сидят с котлеткой до 5000$ и умничают, что на 100% в гривне и ничего не боятся. Конечно чего боятся, если это годовой заработок среднего украинца? Ну съест девал 30% - поработаете лишний квартал и делов-то.

ОВДП - это не депозит. C 5000 тыс у.е. (в гривне) там делать нечего... Да и тема уже фактически отыграна. Надо было весной 2017 года начинать.За "нерезов" которые туда занесли ярды - я бы не переживал. Уверен - большинство знает что делает. Инвестить до 2024 года без ИНСАЙТА - это чистое безумие. Ну или вкладываешь просто не свои, тогда да. Риск менеджмент и все дела. А если свои, на свой страх и риск, в "мягкую валюту", которая ослабла за 20 лет почти в 20 раз... Оно конечно и в лото кто то джекпоты берёт. Но я живых таких счастливчиков не видел.Вот странно - вроде примеров из отечественной истории была масса, и совсем недавно повлетали любители всяких авантюр то в Дельтах то в Михах то еще в каком то шлаке. Ан нет... Находят отмазки, что им кто то виноват, а не их глупость да жадность...