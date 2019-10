Додано: Вів 29 жов, 2019 10:39

lapay написав: В Газпрома немає значних сховищ на території ЄС, найбільші сховища в України В Газпрома немає значних сховищ на території ЄС, найбільші сховища в України

Сологуб з НБУ - фахівець по газу?

Мінімальні обсяги по контрактах Газпром виконає без транзиту. Їхній цар вже все озвучив: на рік або по євронормах (тобто скільки їм треба в будь-який час). Якщо хтось вважає, що генії на самокатах викрутять щось у чекістів, то він великий оптиміст. Сологуб з НБУ - фахівець по газу?Мінімальні обсяги по контрактах Газпром виконає без транзиту. Їхній цар вже все озвучив: на рік або по євронормах (тобто скільки їм треба в будь-який час). Якщо хтось вважає, що генії на самокатах викрутять щось у чекістів, то він великий оптиміст.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell