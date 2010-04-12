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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 жов, 2019 10:39
lapay написав:
В Газпрома немає значних сховищ на території ЄС, найбільші сховища в України
Сологуб з НБУ - фахівець по газу?
Мінімальні обсяги по контрактах Газпром виконає без транзиту. Їхній цар вже все озвучив: на рік або по євронормах (тобто скільки їм треба в будь-який час). Якщо хтось вважає, що генії на самокатах викрутять щось у чекістів, то він великий оптиміст.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:42
alex_dvornichenko написав: escobar написав:
Портфель овгз нерезидентов за год вырос 8 до 90 миллиардов. Неужели кто нибудь реально думает, что это одни коломойские и маркаровы справились со вливом 3 миллиардов (как минимум!!) свободного долларового кэша в гос облигации?
А что ИВК не вхож в круга, где можно найти инвесторов для этого мероприятия ?
Да вот очень интересует структура собственности конечных бенефициаров нерезидентов собственников больших пакетов ОВГЗ - владея такой информацей можно спрогнозировать не только краткосрочный курс долара но и долгосрочный в разрезе владения
Несколько физиков точно понимают что будет дальше с доларом в украине
Неужели Минфин не проводит идентификацию нерезов которые владеют больше 10% ОВГЗ - концентрация больших пакетов и государство ставят под свои условия или 2-3 внутренних олигарха или внешние фонды которые партнеры
Самое интересное что пересичных туды загоняют неимоверными темпами и лозунг один и тотже - нет рисков нет налогов -единственный способ инвестирования -ОВГЗ
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:51
centurionus написав:
Мінімальні обсяги по контрактах Газпром виконає без транзиту. Їхній цар вже все озвучив: на рік або по євронормах (тобто скільки їм треба в будь-який час). Якщо хтось вважає, що генії на самокатах викрутять щось у чекістів, то він великий оптиміст.
Їхній цар казкар відомий. В 2020-му не буде ні північних, ні південних потоків, бо, крім моря, є ще наземна структура, яка, навіть планово, не буде добудована. Газпром і не збирається зупиняти транзит через Україну, про що неодноразово заявляв.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:56
lapay написав: centurionus написав:
Мінімальні обсяги по контрактах Газпром виконає без транзиту. Їхній цар вже все озвучив: на рік або по євронормах (тобто скільки їм треба в будь-який час). Якщо хтось вважає, що генії на самокатах викрутять щось у чекістів, то він великий оптиміст.
Їхній цар казкар відомий. В 2020-му не буде ні північних, ні південних потоків, бо, крім моря, є ще наземна структура, яка, навіть планово, не буде добудована. Газпром і не збирається зупиняти транзит через Україну, про що неодноразово заявляв.
Неоднократно транзит в прошлом останавливался.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:57
joik написав:
Самое интересное что пересичных туды загоняют неимоверными темпами и лозунг один и тотже - нет рисков нет налогов -единственный способ инвестирования -ОВГЗ
пересичных пытаются мотивировать слить доллары в пользу гривны, поэтому курс стабильно низкий, мол посмотрите какой смысл держать сбережения в валюте, гривна не то что стабильна а даже склонна к укреплению. При том что основные экономические риски и дефицит бюджета никуда не делись.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 29 жов, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:57
Zebra написав:
Неоднократно транзит в прошлом останавливался.
Тимчасова призупинка і повна зупинка назавжди - дещо різні речі.
Востаннє редагувалось lapay
в Вів 29 жов, 2019 10:57, всього редагувалось 1 раз.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:57
Moneta написав:
Зависит от сумм. Я так понимаю многие тут сидят с котлеткой до 5000$ и умничают, что на 100% в гривне и ничего не боятся. Конечно чего боятся, если это годовой заработок среднего украинца? Ну съест девал 30% - поработаете лишний квартал и делов-то.
ОВДП - это не депозит. C 5000 тыс у.е. (в гривне) там делать нечего... Да и тема уже фактически отыграна. Надо было весной 2017 года начинать.
За "нерезов" которые туда занесли ярды - я бы не переживал. Уверен - большинство знает что делает. Инвестить до 2024 года без ИНСАЙТА - это чистое безумие. Ну или вкладываешь просто не свои, тогда да. Риск менеджмент и все дела. А если свои, на свой страх и риск, в "мягкую валюту", которая ослабла за 20 лет почти в 20 раз... Оно конечно и в лото кто то джекпоты берёт. Но я живых таких счастливчиков не видел.
Вот странно - вроде примеров из отечественной истории была масса, и совсем недавно повлетали любители всяких авантюр то в Дельтах то в Михах то еще в каком то шлаке. Ан нет... Находят отмазки, что им кто то виноват, а не их глупость да жадность...
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Додано: Вів 29 жов, 2019 10:59
lrs7719 написав:
Инвестить до 2024 года без ИНСАЙТА - это чистое безумие.
в отличии от депозитов у овгз есть вторичный рынок.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 11:02
freeze написав:
Конечно, далеко не одни Коломойские и Маркаровы влили минимум 3 миллиарда.
Не обязательно накрыть своим телом весь процесс, можно в нём с пользой для себя поучаствовать.
И не забываем классику - если у кого-то из кармана убывает, в другой какой-то карман прибывает.
Чтобы процесс финансового потока пошел, его надо как минимум заранее продумать, его надо спланировать, юридически организовать, добиться разрешений на поток или самим дать такое разрешение, обеспечить свою юридическую безопасность, заранее продумать точки выхода с целью получения максимальной прибыли.
Поток ОВГЗ это же не дождь, просто так пошел, просто так закончился.
Поучавствовать не равно контролировать.
Максимум что могут наши инсайдеры это выйти в кеш аккурат перед основной массой инвесторов нерезидентов.
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Додано: Вів 29 жов, 2019 11:03
vitaliian написав: lrs7719 написав:
Инвестить до 2024 года без ИНСАЙТА - это чистое безумие.
в отличии от депозитов у овгз есть вторичный рынок.
Конечно, есть. Помню в 2015 году можно было взять с дисконтом 40% от номинала.
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