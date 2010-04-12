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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2577257825792580

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 324
Не нижче 24.50
55%
177
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 324
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:14

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 51 944(51 747,98 + 196,01) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 20 086(24 027 −3 808) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.

Загальна ліквідність 51 944 + 20 086 - 0.00 = 72 030(75 774,98 - 3 744,98(− 564,049)) млн. гривень.

НБУ вчора знову нічого не купував і не продавав.

Все зʼїли Автономні чинники -3 745 млн.грн. на які і впалла загальна ліквідність.
В ШОСТЕ поспіль чуттєво зменьшили готівку, додавши багатенько 1 785 млн.грн. на коррахунки. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забрали багато аж -5 522 млн.грн. Інші операції забрали всього -8 млн.грн.

Загальна ліквідність впала, та вона ще непогано перевищує середнє значення.

55 банків, здається, дослухалися поради того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках, хоча відсоток доходу і впав до 13,5 річних, та їх значення величеньке. А таки падіння овернайтів дебіт сьогодні і забезпечило падіння загальної ліквідності! А ось коррахунки майже без змін, ну, трошечки підросли. Вони майже дорівнюють нормативу.

Грошей як для купівлі доляра, так і для проведення нового аукціону ОВДП вистачає.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за вчора:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки знову трошки продали ОВДП на 244911,84 − 244950,9 = −39,06(− 95,65) млн.грн.;
- Юрособи навпаки майже все і прикупили на 20576,19 − 20544,46 = + 31,73(+ 37,58) млн.грн.;
- Фізичні також прикупили залишок на 3575,40 − 3568,07 = + 7,33(+ 8,07) млн.грн.;
- А ось нерезиденти зовсім без змін 95590,03 − 95590,03 = 0.00 (+ 50) млн.грн.
Чекаємо результатів аукціону!

Далі буде...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  lrs7719 написав:ОВДП - это не депозит. C 5000 тыс у.е. (в гривне) там делать нечего...


колега, із 5000 тис $ (=5М $) там можна ой що наробити!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 11:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я конечно дико извиняюсь, но ГДЕ это реально такие курсы, как здесь светит миняйло/ПОВы отдача ~25.?? См Харьков, Гагарин и Роза 25,15.
molvip
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