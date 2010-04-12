Вітаюсь совсіма!
Коррахунки - 51 944(51 747,98 + 196,01) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 20 086(24 027 −3 808) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.
Загальна ліквідність 51 944 + 20 086 - 0.00 = 72 030(75 774,98 - 3 744,98(− 564,049)) млн. гривень.
НБУ вчора знову нічого не купував і не продавав.
Все зʼїли Автономні чинники -3 745 млн.грн. на які і впалла загальна ліквідність.
В ШОСТЕ поспіль чуттєво зменьшили готівку, додавши багатенько 1 785 млн.грн. на коррахунки. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб забрали багато аж -5 522 млн.грн. Інші операції забрали всього -8 млн.грн.
Загальна ліквідність впала, та вона ще непогано перевищує середнє значення.
55 банків, здається, дослухалися поради того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках, хоча відсоток доходу і впав до 13,5 річних, та їх значення величеньке. А таки падіння овернайтів дебіт сьогодні і забезпечило падіння загальної ліквідності! А ось коррахунки майже без змін, ну, трошечки підросли. Вони майже дорівнюють нормативу.
Грошей як для купівлі доляра, так і для проведення нового аукціону ОВДП вистачає.
Першоджерела:
ВО
PS
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за вчора:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки знову трошки продали ОВДП на 244911,84 − 244950,9 = −39,06(− 95,65) млн.грн.;
- Юрособи навпаки майже все і прикупили на 20576,19 − 20544,46 = + 31,73(+ 37,58) млн.грн.;
- Фізичні також прикупили залишок на 3575,40 − 3568,07 = + 7,33(+ 8,07) млн.грн.;
- А ось нерезиденти зовсім без змін 95590,03 − 95590,03 = 0.00 (+ 50) млн.грн.
Чекаємо результатів аукціону!
Далі буде...