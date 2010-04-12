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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2582258325842585

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 325
Не нижче 24.50
55%
178
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 325
Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:17

  zzzzzz написав:ЯшаТрудно сказать.
Евробонды с погашение 01.09.2021 сегодня по 4,9%
Вот, в этих пределах и будет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:43

  greenozon написав:
і що саме від вас хотіли ці два часа

Наверное хотели справку с форума,как отъявленный обвалист,свидетель краха"пирамиды ОВГЗ" смог отчебучить такое,принести под фонд бумаги в банк правой руки И.В.К.?

Он что не понимал,что крах будет в ноябре и земля налетит на небесную ось,а тут такой поворот,он стал приближённым самой главной пирамиды современности(трежурки америкосов не в счёт),вот и требовали от него кучу бумаг,в т.ч. и благословение от Юрия 61 8) 8)

Вспомните правило Паретто,но у нас на форуме не 80% не верит в гривну,а все 95,так что пора переписывать правила великого учёного,ничему даже форум не учит.

Тут говорили об катлетках,да у меня крохи,но главное понимать перспективы и трэнд,тянут сюда продажную бородатую музу,найманого,который все доллары продал летом 14-го и положил в Дельту и ведь поклоняются и другим советуют,что наличие полтосика ,сотки или ляма в у.е. говорит о наличии дара ванги?
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 29 жов, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 21:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривна утратила мировое лидерство по темпам укрепления к доллару

https://news.finance.ua/ru/news/-/45893 ... nfografika

нужно восстанавливать былую позицию :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:22

  Alex2007 написав:Гривна утратила мировое лидерство по темпам укрепления к доллару

https://news.finance.ua/ru/news/-/45893 ... nfografika

нужно восстанавливать былую позицию :D


Имейте терпение,дайте зиме пройти,весной оденут новые покрышки трактора и будет вам шуба завернётся,а пока есть ещё шанс перед большим праздником гривны слиться подороже :!: :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:24

  vovan_prm написав:
  yama написав:как вам объяснить газ это не очередь за хлебом , это скорее очередь к туалету ... То есть нельзя вот так взять и перестать ...качать газ, газ надо куда-то девать физически .

Звучит внушительно, но не содержательно.
Может развернете мысль?

У газового родовища є деякий оптимальний режим/відсоток відбору. Зменшення відбору нижче оптимуму не несе таких негативних наслідків, як збільшення, але приводить до короткочасного росту тиску в усті свердловини. За яким треба слідкувати. Плюс свердловини родовища зв'язані між собою - не можна прикрити одну, не вплинувши на інші. Тому операцію по "прикриттю засувок" бажано проводити на всіх свердловинах родовища. Через якийсь час встановиться новий баланс. В реалі це досить великий геморой. Плюс коли все це виводити назад, на попередній режим, полізе вода і пісок... Коротше, без серйозної потреби дебіт родовища краще не рухати. А це треба не одне родовище "прикрити".
Альтернативний варіант - кудись цей газ закачати. В рашки є буферні сховища, але не дуже великі. Тому надовго перекривати транзит їм невигідно. От добудують північний/південний потоки, тоді буде більше можливостей балансувати об'ємами газу в напрямках в обхід України.
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:45

  vovan_prm написав:
  yama написав:как вам объяснить газ это не очередь за хлебом , это скорее очередь к туалету ... То есть нельзя вот так взять и перестать ...качать газ, газ надо куда-то девать физически .

Звучит внушительно, но не содержательно.
Может развернете мысль?

Хотя Кремль, возможно, рассматривает варианты, при которых он может заставить Европу дрожать от холода, подобного рода действия могут оказаться столь же губительными для России, как и для ее новоявленных противников в Европейском Союзе.

Газовая буровая установка "Екатерина" на Бованенковском месторождении

Первая причина — техническая. Газовая скважина похожа на находящийся в глубине Земли герметичный пузырь — обычно он располагается в непроницаемых скальных породах и находится под очень большим давлением. Если скважина доходит до него, то природный газ самостоятельно начинает поступать на поверхность — и, на самом деле, один из главных вызовов при разработке новых месторождений состоит в установлении контроля над колоссальным давлением вырывающегося на поверхность газа. По словам бывшего консультанта Газпрома Льва Смирнова, «нельзя просто закрыть газовую скважину без нанесения ей серьезного ущерба». Вы можете избавиться от некоторого количества природного газа, просто сжигая его на самом месторождении, но даже если не рассматривать последствия для окружающей среды, следует иметь в виду, что и самые мелкие скважины производят слишком много газа, и безопасным образом сжечь его целиком нельзя", — отмечает Смирнов.

Также не существует легкого способа, который позволил бы закачать в хранилища значительные объемы газа. В последние годы Газпром создал сеть подземных хранилищ в соляных кавернах, в так называемых водоносных структурах, где газ может храниться в естественных скальных пустотах, а также в выведенных из эксплуатации газовых скважинах. Однако все эти варианты хранения — при этом следует еще учитывать затраты на закачку газа под землю — в лучшем случае могут лишь на несколько дней остановить работу Газпрома по добыче природного газа.
что бы меня не обвинили в проукраинской или заангажированной позиции вот что об этом пишут сами русские https://inosmi.ru/world/20140926/223249094.html
просто ищете в google " консервация газовой скважины "
утвердили порядок проведения работ на законсервированной скважине № 6 на месторождении Тевризнефтегаза. По словам министра промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Игоря Лукьянова, скважину должны отремонтировать уже грядущим летом.

«Нужно полтора месяца на то, чтобы привести ее в рабочее состояние. В июне приступим к работам и в середине — к концу июля должны завершить», – цитирует слова Лукьянова «Новый Омск».


----------------------------------
если же коротко и своим словами то это сложный долгий относительно дорогой ( экономически не выгодный) процесс консервации\расконсервации который несет в себе риски для экологии . Часто добыча газа связана с добычей нефти и нельзя добывать нефть не получая при этом газ , который будет некуда девать .
Я не являюсь профильным специалистом информация почерпнута из интернета, если есть профи было бы интересно послушать их .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 22:46

  Vadim V написав:
  centurionus написав:
  Vadim V написав:Меня А банка мариновала ДВА часа на оформлении дэпо 200 кило грн.,уже хотел плюнуть и уйти с торбой

Крім опитувального непотребу (2 хвилини) хіба ще щось треба робити додатково для депо?
До речі, цей опитувальник скопіювали з американського, з іншої системи права (замулювання очей кураторам, боротьба з усим, бла-бла). І що далі? Макулатура. Туди можна написати будь-що, гадаю. Правових наслідків жодних. Принаймні ніколи ніхто не чув про такі. Знайомий писав декілька разів ахінею - досі чекає, коли прийдуть за ним. :)
Можливо, в когось є інша інформація, то пишіть...

Я ГОВОРЮ за практику а не теории, пачаму и как я ХЗ, но тем не менее я там потратил ДВА часа . если у вас есть интерэс ,можете проведать их. :mrgreen:

Про яку теорію Ви говорите? Вам теж про ПРАКТИКУ. Сума більше граничної - зайві десять хрестиків, ПІБ та підпис. Попробуйте занести туди 5.000 - витратите в тому ж банку 1год. 57 хвилин.
З огляду на "амністію та декларування" варто, може, показати статки. Хоч 10 лімітів - нікому не цікаво на практиці. Папірець підкладають до інших папірців, і все. Чекати на переробку.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 29 жов, 2019 23:16

  75stasstas75 написав:Госдолг вырос за месяц на $1 миллиард, – Минфин - https://biz.censor.net.ua/news/3156598/ ... ard_minfin

круто, но гривна крепчает
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