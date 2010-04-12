Хотя Кремль, возможно, рассматривает варианты, при которых он может заставить Европу дрожать от холода, подобного рода действия могут оказаться столь же губительными для России, как и для ее новоявленных противников в Европейском Союзе.



Газовая буровая установка "Екатерина" на Бованенковском месторождении



Первая причина — техническая. Газовая скважина похожа на находящийся в глубине Земли герметичный пузырь — обычно он располагается в непроницаемых скальных породах и находится под очень большим давлением. Если скважина доходит до него, то природный газ самостоятельно начинает поступать на поверхность — и, на самом деле, один из главных вызовов при разработке новых месторождений состоит в установлении контроля над колоссальным давлением вырывающегося на поверхность газа. По словам бывшего консультанта Газпрома Льва Смирнова, «нельзя просто закрыть газовую скважину без нанесения ей серьезного ущерба». Вы можете избавиться от некоторого количества природного газа, просто сжигая его на самом месторождении, но даже если не рассматривать последствия для окружающей среды, следует иметь в виду, что и самые мелкие скважины производят слишком много газа, и безопасным образом сжечь его целиком нельзя", — отмечает Смирнов.



Также не существует легкого способа, который позволил бы закачать в хранилища значительные объемы газа. В последние годы Газпром создал сеть подземных хранилищ в соляных кавернах, в так называемых водоносных структурах, где газ может храниться в естественных скальных пустотах, а также в выведенных из эксплуатации газовых скважинах. Однако все эти варианты хранения — при этом следует еще учитывать затраты на закачку газа под землю — в лучшем случае могут лишь на несколько дней остановить работу Газпрома по добыче природного газа.

