Vadim V написав: centurionus написав: Vadim V написав: Меня А банка мариновала ДВА часа на оформлении дэпо 200 кило грн.,уже хотел плюнуть и уйти с торбой

Крім опитувального непотребу (2 хвилини) хіба ще щось треба робити додатково для депо?

До речі, цей опитувальник скопіювали з американського, з іншої системи права (замулювання очей кураторам, боротьба з усим, бла-бла). І що далі? Макулатура. Туди можна написати будь-що, гадаю. Правових наслідків жодних. Принаймні ніколи ніхто не чув про такі. Знайомий писав декілька разів ахінею - досі чекає, коли прийдуть за ним.

Крім опитувального непотребу (2 хвилини) хіба ще щось треба робити додатково для депо?

До речі, цей опитувальник скопіювали з американського, з іншої системи права (замулювання очей кураторам, боротьба з усім, бла-бла). І що далі? Макулатура. Туди можна написати будь-що, гадаю. Правових наслідків жодних. Принаймні ніколи ніхто не чув про такі. Знайомий писав декілька разів ахінею - досі чекає, коли прийдуть за ним.

Можливо, в когось є інша інформація, то пишіть...

Я ГОВОРЮ за практику а не теории, пачаму и как я ХЗ, но тем не менее я там потратил ДВА часа . если у вас есть интерэс ,можете проведать их.

Про яку теорію Ви говорите? Вам теж про ПРАКТИКУ. Сума більше граничної - зайві десять хрестиків, ПІБ та підпис. Попробуйте занести туди 5.000 - витратите в тому ж банку 1год. 57 хвилин.

Про яку теорію Ви говорите? Вам теж про ПРАКТИКУ. Сума більше граничної - зайві десять хрестиків, ПІБ та підпис. Попробуйте занести туди 5.000 - витратите в тому ж банку 1год. 57 хвилин.

З огляду на "амністію та декларування" варто, може, показати статки. Хоч 10 лімітів - нікому не цікаво на практиці. Папірець підкладають до інших папірців, і все. Чекати на переробку.

