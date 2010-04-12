Вот, в этих пределах и будет//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:17
Вот, в этих пределах и будет//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:43
Наверное хотели справку с форума,как отъявленный обвалист,свидетель краха"пирамиды ОВГЗ" смог отчебучить такое,принести под фонд бумаги в банк правой руки И.В.К.?
Он что не понимал,что крах будет в ноябре и земля налетит на небесную ось,а тут такой поворот,он стал приближённым самой главной пирамиды современности(трежурки америкосов не в счёт),вот и требовали от него кучу бумаг,в т.ч. и благословение от Юрия 61
Вспомните правило Паретто,но у нас на форуме не 80% не верит в гривну,а все 95,так что пора переписывать правила великого учёного,ничему даже форум не учит.
Тут говорили об катлетках,да у меня крохи,но главное понимать перспективы и трэнд,тянут сюда продажную бородатую музу,найманого,который все доллары продал летом 14-го и положил в Дельту и ведь поклоняются и другим советуют,что наличие полтосика ,сотки или ляма в у.е. говорит о наличии дара ванги?
Востаннє редагувалось somilitark в Вів 29 жов, 2019 22:20, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 29 жов, 2019 21:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Гривна утратила мировое лидерство по темпам укрепления к доллару
https://news.finance.ua/ru/news/-/45893 ... nfografika
нужно восстанавливать былую позицию
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:22
Имейте терпение,дайте зиме пройти,весной оденут новые покрышки трактора и будет вам шуба завернётся,а пока есть ещё шанс перед большим праздником гривны слиться подороже
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:24
У газового родовища є деякий оптимальний режим/відсоток відбору. Зменшення відбору нижче оптимуму не несе таких негативних наслідків, як збільшення, але приводить до короткочасного росту тиску в усті свердловини. За яким треба слідкувати. Плюс свердловини родовища зв'язані між собою - не можна прикрити одну, не вплинувши на інші. Тому операцію по "прикриттю засувок" бажано проводити на всіх свердловинах родовища. Через якийсь час встановиться новий баланс. В реалі це досить великий геморой. Плюс коли все це виводити назад, на попередній режим, полізе вода і пісок... Коротше, без серйозної потреби дебіт родовища краще не рухати. А це треба не одне родовище "прикрити".
Альтернативний варіант - кудись цей газ закачати. В рашки є буферні сховища, але не дуже великі. Тому надовго перекривати транзит їм невигідно. От добудують північний/південний потоки, тоді буде більше можливостей балансувати об'ємами газу в напрямках в обхід України.
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:45
что бы меня не обвинили в проукраинской или заангажированной позиции вот что об этом пишут сами русские
просто ищете в google " консервация газовой скважины "
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если же коротко и своим словами то это сложный долгий относительно дорогой ( экономически не выгодный) процесс консервации\расконсервации который несет в себе риски для экологии . Часто добыча газа связана с добычей нефти и нельзя добывать нефть не получая при этом газ , который будет некуда девать .
Я не являюсь профильным специалистом информация почерпнута из интернета, если есть профи было бы интересно послушать их .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Вів 29 жов, 2019 22:46
Про яку теорію Ви говорите? Вам теж про ПРАКТИКУ. Сума більше граничної - зайві десять хрестиків, ПІБ та підпис. Попробуйте занести туди 5.000 - витратите в тому ж банку 1год. 57 хвилин.
З огляду на "амністію та декларування" варто, може, показати статки. Хоч 10 лімітів - нікому не цікаво на практиці. Папірець підкладають до інших папірців, і все. Чекати на переробку.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 29 жов, 2019 23:16
круто, но гривна крепчает
Додано: Сер 30 жов, 2019 01:33
А вот моя история :
Один раз решил поступить по-европейски.
Пару лет назад при зачислении крупной суммы в гривнах на счет в Укрэксиме для проплаты очередного взноса за недвижимость застройщику - крупной стройкомпании,
написал в анкете правду о том, что на тот момент был ФОПом.
Девушка в операционном зале скромно намекала, что лучше не делать этого,зачем лишние сложности.
Но подумал,что родное государство обманывать не очень хорошо и все-таки написал, тем более скрывать не было чего - обороты с большим запасом позволяли оправдать покупку недвижимости.
Результат был прямо скажем хреноватый.
Платеж автоматом блоканулся, и после того как в обозначенное время застройщик вместо моих денег получил фигу с маком, я потребовал Укрэксимовцев объясниться как это прнинято в порядочном обществе.
Ну и объяснили, платеж автоматом пошел на утверждение в Киевскую ГФС ( поскольку ФОП и сумма там была определенная - не помню точно,кажется речь шла об 1 млн. гривен), сколько он там будет висеть никому не известно.
А у меня по договору с застройщиком уже ,во-первых, штрафные санкции за просрочку платежа светят, причем совсем немаленькие, и ,во-вторых, договор привязан к евро, и как раз евро вверх попер резвенько так ежедневно, несмотря на то,что гривну закинул с запасом, но все-равно - меньше евро в погашение кредита зачет пойдет, двойной влет получается.
Каким-то чудом узнаю у себя в области киевские телефоны соответствующего отдела ГФС, девушки по телефону обещают ускорить визу на отмене блокировки, потом эта вся истоиря перенаправляется уже в наш областной отдел ГФС, опять нужна виза, опять звоню - прошу ускорить.
Виза на отмене блокировки ставится чисто формально, ничего не спрашивали, ничего не уточняли. Просто чисто техническая процедура для любых даже самых мелких ФОПов при определенной сумме перечисления.
Как мне потом объяснили - если бы не мои звонки с просьбами и объяснениями моих финансовых потерь - платеж еще долго висеть мог.
Вот такая история.
В Украине правду лучше не говорить и не писать.
Потому как Украина - не Европа.
Может кому полезно будет узнать эту историю, лучше при указании места работы в таких случаях писать - безработный, ну,или учитель химии
Додано: Сер 30 жов, 2019 06:10
Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос
Слава Україні! /читаю усіх/
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