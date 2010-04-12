Додано: Сер 30 жов, 2019 01:33

centurionus написав: Vadim V написав: Меня А банка мариновала ДВА часа на оформлении дэпо 200 кило грн.,уже хотел плюнуть и уйти с торбой Меня А банка мариновала ДВА часа на оформлении дэпо 200 кило грн.,уже хотел плюнуть и уйти с торбой

Крім опитувального непотребу (2 хвилини) хіба ще щось треба робити додатково для депо?

До речі, цей опитувальник скопіювали з американського, з іншої системи права (замулювання очей кураторам, боротьба з усим, бла-бла). І що далі? Макулатура. Туди можна написати будь-що, гадаю. Правових наслідків жодних. Принаймні ніколи ніхто не чув про такі. Знайомий писав декілька разів ахінею - досі чекає, коли прийдуть за ним.

Можливо, в когось є інша інформація, то пишіть... Крім опитувального непотребу (2 хвилини) хіба ще щось треба робити додатково для депо?До речі, цей опитувальник скопіювали з американського, з іншої системи права (замулювання очей кураторам, боротьба з усим, бла-бла). І що далі? Макулатура. Туди можна написати будь-що, гадаю. Правових наслідків жодних. Принаймні ніколи ніхто не чув про такі. Знайомий писав декілька разів ахінею - досі чекає, коли прийдуть за ним.Можливо, в когось є інша інформація, то пишіть...

А вот моя история :Один раз решил поступить по-европейски.Пару лет назад при зачислении крупной суммы в гривнах на счет в Укрэксиме для проплаты очередного взноса за недвижимость застройщику - крупной стройкомпании,написал в анкете правду о том, что на тот момент был ФОПом.Девушка в операционном зале скромно намекала, что лучше не делать этого,зачем лишние сложности.Но подумал,что родное государство обманывать не очень хорошо и все-таки написал, тем более скрывать не было чего - обороты с большим запасом позволяли оправдать покупку недвижимости.Результат был прямо скажем хреноватый.Платеж автоматом блоканулся, и после того как в обозначенное время застройщик вместо моих денег получил фигу с маком, я потребовал Укрэксимовцев объясниться как это прнинято в порядочном обществе.Ну и объяснили, платеж автоматом пошел на утверждение в Киевскую ГФС ( поскольку ФОП и сумма там была определенная - не помню точно,кажется речь шла об 1 млн. гривен), сколько он там будет висеть никому не известно.А у меня по договору с застройщиком уже ,во-первых, штрафные санкции за просрочку платежа светят, причем совсем немаленькие, и ,во-вторых, договор привязан к евро, и как раз евро вверх попер резвенько так ежедневно, несмотря на то,что гривну закинул с запасом, но все-равно - меньше евро в погашение кредита зачет пойдет, двойной влет получается.Каким-то чудом узнаю у себя в области киевские телефоны соответствующего отдела ГФС, девушки по телефону обещают ускорить визу на отмене блокировки, потом эта вся истоиря перенаправляется уже в наш областной отдел ГФС, опять нужна виза, опять звоню - прошу ускорить.Виза на отмене блокировки ставится чисто формально, ничего не спрашивали, ничего не уточняли. Просто чисто техническая процедура для любых даже самых мелких ФОПов при определенной сумме перечисления.Как мне потом объяснили - если бы не мои звонки с просьбами и объяснениями моих финансовых потерь - платеж еще долго висеть мог.Вот такая история.В Украине правду лучше не говорить и не писать.Потому как Украина - не Европа.Может кому полезно будет узнать эту историю, лучше при указании места работы в таких случаях писать - безработный, ну,или учитель химии