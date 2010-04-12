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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2583258425852586

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 326
Не нижче 24.50
55%
179
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 326
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 07:24

  Pupsik написав:Зеленский подписал закон, разрешающий частным компаниям осваивать космос

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: именно этого нашей стране не хватает)))))))
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:08

  zzzzzz написав:З 5 листопада фізичні особи зможуть купувати валюту та банківські метали без обмежень за сумою

Продовжуючи валютну лібералізацію, Національний банк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.


Изменения вступают в силу с 5 ноября.

https://bank.gov.ua/news/all/z-5-listop ... -za-sumoyu


Ждем по вечерам ох...е истории типа
"фух, успел в белке (газмясе) откупить лимон зелени"
или "купил лимон в альфе-онлайн, сдал тут-же за углом на 10 коп. дороже"
:mrgreen: :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:11

Alex2007 всё так, только в обратную сторону.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:Один раз решил поступить по-европейски.
Пару лет назад при зачислении крупной суммы в гривнах на счет в Укрэксиме для проплаты очередного взноса за недвижимость застройщику - крупной стройкомпании,
написал в анкете правду о том, что на тот момент был ФОПом.

Отож. Повчальна історія..
Втім йшлося про депо пересічних та фінмоніторинг (не ФОП + ДФС). З такими депо наче проблем поки немає. Для ФОП - особливий "підхід". :)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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centurionus
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:24

  Автор77 написав:Ну и объяснили, платеж автоматом пошел на утверждение в Киевскую ГФС ( поскольку ФОП и сумма там была определенная - не помню точно,кажется речь шла об 1 млн. гривен), сколько он там будет висеть никому не известно.

В Украине правду лучше не говорить и не писать.
Потому как Украина - не Европа.

Может кому полезно будет узнать эту историю, лучше при указании места работы в таких случаях писать - безработный, ну,или учитель химии :)


Если ФОП то в налоговую банк отправляет только номера счетов на подтверждение, а не сумму платежа.
Если сумма больше 150 тыс. банк стучит об этом в госслужбу финмониторинга.
Но там ничего не подтверждают.
Ну и сейчас банки зачастую сами по инн пробивают фоп не фоп.
Так что особо скрывать может и не получиться.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:37

  somilitark написав:
  greenozon написав:
і що саме від вас хотіли ці два часа

Наверное хотели справку с форума,как отъявленный обвалист,свидетель краха"пирамиды ОВГЗ" смог отчебучить такое,принести под фонд бумаги в банк правой руки И.В.К.?

Вспомните правило Паретто,но у нас на форуме не 80% не верит в гривну,а все 95,так что пора переписывать правила великого учёного,ничему даже форум не учит.

Тут говорили об катлетках,да у меня крохи,но главное понимать перспективы и трэнд,тянут сюда продажную бородатую музу,найманого,который все доллары продал летом 14-го и положил в Дельту и ведь поклоняются и другим советуют,что наличие полтосика ,сотки или ляма в у.е. говорит о наличии дара ванги?


Сорри, я только один ничего не понял из сказанного? :roll:
Если уж говорить философскими терминами, то в контексте отечественного валютного рынка больше подходит закон Мерфи: "Всё, что может пойти не так, пойдет не так". Вот это - подтвержденно эмпирично. Да и закон Парето в целом тоже не про то что большинство ошибается, а про то что любое явления находится под воздействием ограниченного колва факторов. Остальное (в том числе и мнение и сбережение форумчан) - вторичное явление.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 30 жов, 2019 09:47, всього редагувалось 1 раз.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 09:42

  Aps написав:
  Автор77 написав:Ну и объяснили, платеж автоматом пошел на утверждение в Киевскую ГФС ( поскольку ФОП и сумма там была определенная - не помню точно,кажется речь шла об 1 млн. гривен), сколько он там будет висеть никому не известно.

В Украине правду лучше не говорить и не писать.
Потому как Украина - не Европа.

Может кому полезно будет узнать эту историю, лучше при указании места работы в таких случаях писать - безработный, ну,или учитель химии :)


Если ФОП то в налоговую банк отправляет только номера счетов на подтверждение, а не сумму платежа.
Если сумма больше 150 тыс. банк стучит об этом в госслужбу финмониторинга.
Но там ничего не подтверждают.
Ну и сейчас банки зачастую сами по инн пробивают фоп не фоп.
Так что особо скрывать может и не получиться.

Не стал бы даже комментировать эту "реальную" историю...
Пишет что "очередной" платеж и "около" 1 млн грн ...)
Investor_33
 
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