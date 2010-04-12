zzzzzz написав:З 5 листопада фізичні особи зможуть купувати валюту та банківські метали без обмежень за сумою
Продовжуючи валютну лібералізацію, Національний банк скасовує обмеження на купівлю іноземної валюти та банківських металів фізичними особами в еквіваленті 150 тис. грн на день через касу банку, фінансової установи або в системах онлайн-банкінгу. Також припиняє діяти вимога щодо подання фізичними особами до банків документів, підтверджуючих підстави для проведення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.
Автор77 написав:Один раз решил поступить по-европейски. Пару лет назад при зачислении крупной суммы в гривнах на счет в Укрэксиме для проплаты очередного взноса за недвижимость застройщику - крупной стройкомпании, написал в анкете правду о том, что на тот момент был ФОПом.
Отож. Повчальна історія.. Втім йшлося про депо пересічних та фінмоніторинг (не ФОП + ДФС). З такими депо наче проблем поки немає. Для ФОП - особливий "підхід".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Автор77 написав:Ну и объяснили, платеж автоматом пошел на утверждение в Киевскую ГФС ( поскольку ФОП и сумма там была определенная - не помню точно,кажется речь шла об 1 млн. гривен), сколько он там будет висеть никому не известно.
В Украине правду лучше не говорить и не писать. Потому как Украина - не Европа.
Может кому полезно будет узнать эту историю, лучше при указании места работы в таких случаях писать - безработный, ну,или учитель химии
Если ФОП то в налоговую банк отправляет только номера счетов на подтверждение, а не сумму платежа. Если сумма больше 150 тыс. банк стучит об этом в госслужбу финмониторинга. Но там ничего не подтверждают. Ну и сейчас банки зачастую сами по инн пробивают фоп не фоп. Так что особо скрывать может и не получиться.
greenozon написав: і що саме від вас хотіли ці два часа
Наверное хотели справку с форума,как отъявленный обвалист,свидетель краха"пирамиды ОВГЗ" смог отчебучить такое,принести под фонд бумаги в банк правой руки И.В.К.?
Вспомните правило Паретто,но у нас на форуме не 80% не верит в гривну,а все 95,так что пора переписывать правила великого учёного,ничему даже форум не учит.
Тут говорили об катлетках,да у меня крохи,но главное понимать перспективы и трэнд,тянут сюда продажную бородатую музу,найманого,который все доллары продал летом 14-го и положил в Дельту и ведь поклоняются и другим советуют,что наличие полтосика ,сотки или ляма в у.е. говорит о наличии дара ванги?
Сорри, я только один ничего не понял из сказанного? Если уж говорить философскими терминами, то в контексте отечественного валютного рынка больше подходит закон Мерфи: "Всё, что может пойти не так, пойдет не так". Вот это - подтвержденно эмпирично. Да и закон Парето в целом тоже не про то что большинство ошибается, а про то что любое явления находится под воздействием ограниченного колва факторов. Остальное (в том числе и мнение и сбережение форумчан) - вторичное явление.
Востаннє редагувалось lrs7719 в Сер 30 жов, 2019 09:47, всього редагувалось 1 раз.
Автор77 написав:Ну и объяснили, платеж автоматом пошел на утверждение в Киевскую ГФС ( поскольку ФОП и сумма там была определенная - не помню точно,кажется речь шла об 1 млн. гривен), сколько он там будет висеть никому не известно.
В Украине правду лучше не говорить и не писать. Потому как Украина - не Европа.
Может кому полезно будет узнать эту историю, лучше при указании места работы в таких случаях писать - безработный, ну,или учитель химии
Если ФОП то в налоговую банк отправляет только номера счетов на подтверждение, а не сумму платежа. Если сумма больше 150 тыс. банк стучит об этом в госслужбу финмониторинга. Но там ничего не подтверждают. Ну и сейчас банки зачастую сами по инн пробивают фоп не фоп. Так что особо скрывать может и не получиться.
Не стал бы даже комментировать эту "реальную" историю... Пишет что "очередной" платеж и "около" 1 млн грн ...)