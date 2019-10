Додано: Сер 30 жов, 2019 09:21

Автор77 написав: Один раз решил поступить по-европейски.

Пару лет назад при зачислении крупной суммы в гривнах на счет в Укрэксиме для проплаты очередного взноса за недвижимость застройщику - крупной стройкомпании,

Отож. Повчальна історія..

