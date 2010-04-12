до 30 числа включительно нужно много налогов заплатить, много и разных..
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:19
Додано: Сер 30 жов, 2019 12:31
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.10.2019....................2500,6058
Гривна укрепилась на 11 копеек.
Стартовали на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Совсем немного постояв, снизились на 5.5 копеек. В процессе этого снижения, довольно рано, начались активные торги, которые выровняли баланс. После 11 торговлю можно считать сбалансированной. До полудня, когда определяется справочный курс, приподнялись на 1.5 копейки, что трудно назвать динамикой.
График намекает, что сегодня НБУ, после недельного перерыва, мог слегка пополнить закрома, но узнаем мы об этом только завтра.
Продаж валюти на міжбанківському ринку
28.10.2019
Усього, млн дол. США 453.1
Весьма активный понедельник.
Додано: Сер 30 жов, 2019 15:09
Запоріжжя нйадорожча купівля 24.90
найдешевший продаж 25.00,з того що бачив
Додано: Сер 30 жов, 2019 15:24
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вот и перспективы валюты за транзит :
Данія дозволила побудувати «Північний потік-2» у своїх водах
Додано: Сер 30 жов, 2019 15:43
Насколько я помню, гетьманцов собирался брать пример с Аргентины, когда говорил о налоговых амнистиях и декларациях. Правда, там это вроде как не делалось задним числом и на годы и ставка была 2-4%, а не 5-10, но эффект просто потрясающий - песо упало в 10 раз!
Додано: Сер 30 жов, 2019 15:44
а что кто то сомневался, что дания затормозит строит.поток-2???
или думали, что россия вбухнет млрд., что бы потом на пол пути всё остановилось???
это для болванов шла шумиха, что типа россия не сможет его достроить. типа из той же оперы, что моста в крыму не будет. а он есть и шумиха пропала вокруг него.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Сер 30 жов, 2019 15:48
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............30.10.2019............31.10.2019
дата розрахунку............29.10.2019............30.10.2019
Долар США...................2511,3805.............2499,5421
После полудня гривна укрепилась почти на копейку.
Стартовали на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Совсем немного постояв, снизились на 5.5 копеек. В процессе этого снижения, довольно рано, начались активные торги, которые выровняли баланс. После 11 торговлю можно считать сбалансированной. До полудня, когда определяется справочный курс, приподнялись на 1.5 копейки, что трудно назвать динамикой.
Установившийся еще до 12 полный штиль, который даже трудно назвать обеденным перерывом, сохранялся почти 3 часа, до 14-40. С этого времени начался новый период снижения. К 15-30, когда определяется официальный курс, котировки упали еще на 4 копейки. Общее снижение за день составило 8 копеек от открытия и 11 копеек от вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2682.93 (-183)
2018 - 2816.44 (-317)
2016 - 2549.59
2015 - 2299.37
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:06
PPS
На пройдешньому тижні 25 жовтня виплачували купон по ОВДП, хоч і не багато всього 62,5 млн.грн., та на це ще не звертали уваги.
А ось сьогодні хоч і немає погашення, та по купонах виплачують 895 116 270 грн. А це більше половини вчорашнього залучення. Так що грошей, разом з овернайтами, достатньо для розрахунків за аукціон і без додаткового продажу доляра!
10 ноября купоны на 9 млрд
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:31
Если человек на едином давно, то в теории - он входит в ограниченное количество самых-самых белых предпринимателей в этой стране, в которой мало кто может подтвердить свои доходы при покупке дорогой недвижимости, или дорогого авто.
В прежние годы, не было 3-й группы ( работающей с юриками), и был лимит 500 тыс. грн. в год вала, а сумма налога была не в процентах, а фиксированная - что-то около 40-50 долларов в месяц.
Так вот, я и близко не имея таких оборотов, на всякий случай ( с прицелом на будущее) указывал в декларации практически максималку - 470-480 тыс. грн. в год, что было равно белому доходу в 100 тыс.дол. в год.
Делал я это на всякий случай, понимая, что вечно такой халявы не будет - 50 дол. ежемесячного налога независимо от суммы.
Так и случилось - ввели процентовку для работающих с юриками и 3-ю группу единщиков.
Насчет того кто-то тут высказал - как это может быть очередной платеж 1 млн.грн., напомню текущий курс доллара, не "восьмерка" на дворе давно уж
При таких курсах реально что-то стоящее из жилой ,или коммерческой стоит очень-очень много гривен, и лучше один раз купить что-то стоящее дорогое чем малоликвидный объект,который в случае необходимости трудно продать,или сдать.
По случаю с Укрэксимом реально не ожидал такой подставы- блокировки перечисления на неопределенное время.
Был наказан за правду - называется
Да, и вот теперь думаю - а оно мне надо было подстраховываться на будущее и указывать сумму годового дохода с огромным запасом, на много лет вперед ?
Все равно в этой стране всем глубоко пофиг - у кого и каким образом появились деньги.
Что-то явно затянулся период первичного накопления капитала.
Когда -то уже писал о реальной истории - случайный знакомый -обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов , все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.Проверку по люстрации прошел без единого замечания.
И там еще зарплата светится - около 5 тыс. грн в месяц, плюс пару тысяч гривен в год материальной помощи
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:39
Вот к таким государственным вредителям и дармоедам точно пора уже применять различные карательные меры. Причем жесткие.
|