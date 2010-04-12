RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2586258725882589>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 327
Не нижче 24.50
55%
180
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:19

  vitaliian написав:
  TylerTruman_ написав:замість польоту, знову злив палива на навдалому взльоті ...


кто то льет доллар, а потом понемногу откупает.

до 30 числа включительно нужно много налогов заплатить, много и разных..
EvgCapp
 
Повідомлень: 93
З нами з: 21.05.19
Подякував: 5 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 12:31

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
30.10.2019....................2500,6058
Гривна укрепилась на 11 копеек.
Стартовали на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Совсем немного постояв, снизились на 5.5 копеек. В процессе этого снижения, довольно рано, начались активные торги, которые выровняли баланс. После 11 торговлю можно считать сбалансированной. До полудня, когда определяется справочный курс, приподнялись на 1.5 копейки, что трудно назвать динамикой.
График намекает, что сегодня НБУ, после недельного перерыва, мог слегка пополнить закрома, но узнаем мы об этом только завтра.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
28.10.2019
Усього, млн дол. США 453.1
Весьма активный понедельник.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4329
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1730 раз.
Подякували: 3449 раз.
 
Профіль
7
5
8
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:09

Запоріжжя нйадорожча купівля 24.90
найдешевший продаж 25.00,з того що бачив
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 272
З нами з: 07.04.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот и перспективы валюты за транзит :

Данія дозволила побудувати «Північний потік-2» у своїх водах
https://hromadske.ua/posts/daniya-dozvo ... ij-potik-2
prilepskiy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 25.05.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:43

  Yuri_61 написав:
  J написав:
В АРГЕНТИНІ ВВЕЛИ ЛІМІТ ДЛЯ ФІЗОСІБ НА КУПІВЛЮ ВАЛЮТИ - $200 НА МІСЯЦЬ
29.10.2019, 09:00
http://finbalance.com.ua/news/v-arhentini-vveli-limit-na-kupivlyu-valyuti-fizosobami-200-na-misyats


у нас сделают наоборот, так как Украину затопило баксами

Насколько я помню, гетьманцов собирался брать пример с Аргентины, когда говорил о налоговых амнистиях и декларациях. Правда, там это вроде как не делалось задним числом и на годы и ставка была 2-4%, а не 5-10, но эффект просто потрясающий - песо упало в 10 раз!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20953
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1352 раз.
Подякували: 2088 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:44

  prilepskiy написав:Вот и перспективы валюты за транзит :

Данія дозволила побудувати «Північний потік-2» у своїх водах
https://hromadske.ua/posts/daniya-dozvo ... ij-potik-2


а что кто то сомневался, что дания затормозит строит.поток-2???
или думали, что россия вбухнет млрд., что бы потом на пол пути всё остановилось???
это для болванов шла шумиха, что типа россия не сможет его достроить. типа из той же оперы, что моста в крыму не будет. а он есть и шумиха пропала вокруг него. :D
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 4366
З нами з: 13.09.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 15:48

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............30.10.2019............31.10.2019
дата розрахунку............29.10.2019............30.10.2019
Долар США...................2511,3805.............2499,5421
После полудня гривна укрепилась почти на копейку.
Стартовали на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия. Совсем немного постояв, снизились на 5.5 копеек. В процессе этого снижения, довольно рано, начались активные торги, которые выровняли баланс. После 11 торговлю можно считать сбалансированной. До полудня, когда определяется справочный курс, приподнялись на 1.5 копейки, что трудно назвать динамикой.
Установившийся еще до 12 полный штиль, который даже трудно назвать обеденным перерывом, сохранялся почти 3 часа, до 14-40. С этого времени начался новый период снижения. К 15-30, когда определяется официальный курс, котировки упали еще на 4 копейки. Общее снижение за день составило 8 копеек от открытия и 11 копеек от вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2682.93 (-183)
2018 - 2816.44 (-317)

2016 - 2549.59
2015 - 2299.37
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4329
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1730 раз.
Подякували: 3449 раз.
 
Профіль
7
5
8
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:06

PPS
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-10-25
На пройдешньому тижні 25 жовтня виплачували купон по ОВДП, хоч і не багато всього 62,5 млн.грн., та на це ще не звертали уваги.
http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2019-10-30
А ось сьогодні хоч і немає погашення, та по купонах виплачують 895 116 270 грн. А це більше половини вчорашнього залучення. Так що грошей, разом з овернайтами, достатньо для розрахунків за аукціон і без додаткового продажу доляра!

10 ноября купоны на 9 млрд :shock: :shock:
ОлегВМ
 
Повідомлень: 9
З нами з: 28.10.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:31

  Вело написав:
  Aps написав:
  Автор77 написав:Ну и объяснили, платеж автоматом пошел на утверждение в Киевскую ГФС ( поскольку ФОП и сумма там была определенная - не помню точно,кажется речь шла об 1 млн. гривен), сколько он там будет висеть никому не известно.

В Украине правду лучше не говорить и не писать.
Потому как Украина - не Европа.

Может кому полезно будет узнать эту историю, лучше при указании места работы в таких случаях писать - безработный, ну,или учитель химии :)


Если ФОП то в налоговую банк отправляет только номера счетов на подтверждение, а не сумму платежа.
Если сумма больше 150 тыс. банк стучит об этом в госслужбу финмониторинга.
Но там ничего не подтверждают.
Ну и сейчас банки зачастую сами по инн пробивают фоп не фоп.
Так что особо скрывать может и не получиться.

Простие но как раз у ФОПа и может быть подтверждение крупной суммы. Лимит для разных групп от 300 тысяч до 5 миллионов. Это в год. А если человек с 1998 года на едином?



Если человек на едином давно, то в теории - он входит в ограниченное количество самых-самых белых предпринимателей в этой стране, в которой мало кто может подтвердить свои доходы при покупке дорогой недвижимости, или дорогого авто.

В прежние годы, не было 3-й группы ( работающей с юриками), и был лимит 500 тыс. грн. в год вала, а сумма налога была не в процентах, а фиксированная - что-то около 40-50 долларов в месяц.

Так вот, я и близко не имея таких оборотов, на всякий случай ( с прицелом на будущее) указывал в декларации практически максималку - 470-480 тыс. грн. в год, что было равно белому доходу в 100 тыс.дол. в год.
Делал я это на всякий случай, понимая, что вечно такой халявы не будет - 50 дол. ежемесячного налога независимо от суммы.
Так и случилось - ввели процентовку для работающих с юриками и 3-ю группу единщиков.

Насчет того кто-то тут высказал - как это может быть очередной платеж 1 млн.грн., напомню текущий курс доллара, не "восьмерка" на дворе давно уж :)
При таких курсах реально что-то стоящее из жилой ,или коммерческой стоит очень-очень много гривен, и лучше один раз купить что-то стоящее дорогое чем малоликвидный объект,который в случае необходимости трудно продать,или сдать.

По случаю с Укрэксимом реально не ожидал такой подставы- блокировки перечисления на неопределенное время.

Был наказан за правду - называется :)

Да, и вот теперь думаю - а оно мне надо было подстраховываться на будущее и указывать сумму годового дохода с огромным запасом, на много лет вперед ?
Все равно в этой стране всем глубоко пофиг - у кого и каким образом появились деньги.

Что-то явно затянулся период первичного накопления капитала.

Когда -то уже писал о реальной истории - случайный знакомый -обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов :!: , все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.Проверку по люстрации прошел без единого замечания.
И там еще зарплата светится - около 5 тыс. грн в месяц, плюс пару тысяч гривен в год материальной помощи :)
Автор77
 
Повідомлень: 475
З нами з: 09.11.16
Подякував: 55 раз.
Подякували: 582 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:39

  Автор77 написав:[
Когда -то уже писал о реальной истории - случайный знакомый -обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов :!: , все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.Проверку по люстрации прошел без единого замечания.
И там еще зарплата светится - около 5 тыс. грн в месяц, плюс пару тысяч гривен в год материальной помощи :)


Вот к таким государственным вредителям и дармоедам точно пора уже применять различные карательные меры. Причем жесткие. :evil:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1762
З нами з: 11.10.16
Подякував: 826 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2586258725882589>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shramko82, Vitaka і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1610, 1611, 1612
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16115 1936471
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 17:29
Vitaka
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 33486
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint
Валютный юмор 1 ... 15, 16, 17
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
168 277932
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 15:45
Libo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (744)
30.10.2019 18:01
Альфа-Банк (78123)
30.10.2019 17:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.