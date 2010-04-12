Додано: Сер 30 жов, 2019 16:31

Вело написав: Aps написав: Автор77 написав: Ну и объяснили, платеж автоматом пошел на утверждение в Киевскую ГФС ( поскольку ФОП и сумма там была определенная - не помню точно,кажется речь шла об 1 млн. гривен), сколько он там будет висеть никому не известно.



В Украине правду лучше не говорить и не писать.

Потому как Украина - не Европа.



Может кому полезно будет узнать эту историю, лучше при указании места работы в таких случаях писать - безработный, ну,или учитель химии Ну и объяснили, платеж автоматом пошел на утверждение в Киевскую ГФС ( поскольку ФОП и сумма там была определенная - не помню точно,кажется речь шла об 1 млн. гривен), сколько он там будет висеть никому не известно.В Украине правду лучше не говорить и не писать.Потому как Украина - не Европа.Может кому полезно будет узнать эту историю, лучше при указании места работы в таких случаях писать - безработный, ну,или учитель химии



Если ФОП то в налоговую банк отправляет только номера счетов на подтверждение, а не сумму платежа.

Если сумма больше 150 тыс. банк стучит об этом в госслужбу финмониторинга.

Но там ничего не подтверждают.

Ну и сейчас банки зачастую сами по инн пробивают фоп не фоп.

Так что особо скрывать может и не получиться. Если ФОП то в налоговую банк отправляет только номера счетов на подтверждение, а не сумму платежа.Если сумма больше 150 тыс. банк стучит об этом в госслужбу финмониторинга.Но там ничего не подтверждают.Ну и сейчас банки зачастую сами по инн пробивают фоп не фоп.Так что особо скрывать может и не получиться.

Простие но как раз у ФОПа и может быть подтверждение крупной суммы. Лимит для разных групп от 300 тысяч до 5 миллионов. Это в год. А если человек с 1998 года на едином? Простие но как раз у ФОПа и может быть подтверждение крупной суммы. Лимит для разных групп от 300 тысяч до 5 миллионов. Это в год. А если человек с 1998 года на едином?

Если человек на едином давно, то в теории - он входит в ограниченное количество самых-самых белых предпринимателей в этой стране, в которой мало кто может подтвердить свои доходы при покупке дорогой недвижимости, или дорогого авто.В прежние годы, не было 3-й группы ( работающей с юриками), и был лимит 500 тыс. грн. в год вала, а сумма налога была не в процентах, а фиксированная - что-то около 40-50 долларов в месяц.Так вот, я и близко не имея таких оборотов, на всякий случай ( с прицелом на будущее) указывал в декларации практически максималку - 470-480 тыс. грн. в год, что было равно белому доходу в 100 тыс.дол. в год.Делал я это на всякий случай, понимая, что вечно такой халявы не будет - 50 дол. ежемесячного налога независимо от суммы.Так и случилось - ввели процентовку для работающих с юриками и 3-ю группу единщиков.Насчет того кто-то тут высказал - как это может быть очередной платеж 1 млн.грн., напомню текущий курс доллара, не "восьмерка" на дворе давно ужПри таких курсах реально что-то стоящее из жилой ,или коммерческой стоит очень-очень много гривен, и лучше один раз купить что-то стоящее дорогое чем малоликвидный объект,который в случае необходимости трудно продать,или сдать.По случаю с Укрэксимом реально не ожидал такой подставы- блокировки перечисления на неопределенное время.Был наказан за правду - называетсяДа, и вот теперь думаю - а оно мне надо было подстраховываться на будущее и указывать сумму годового дохода с огромным запасом, на много лет вперед ?Все равно в этой стране всем глубоко пофиг - у кого и каким образом появились деньги.Что-то явно затянулся период первичного накопления капитала.Когда -то уже писал о реальной истории - случайный знакомый -обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов, все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.Проверку по люстрации прошел без единого замечания.И там еще зарплата светится - около 5 тыс. грн в месяц, плюс пару тысяч гривен в год материальной помощи