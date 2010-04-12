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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2586258725882589

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 327
Не нижче 24.50
55%
180
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 327
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:45

  Amat написав:
  zzzzzz написав:Amat
Продавать можно без ограничений, это уже давно действует.


Спасибо. Не знал. Думал, что тоже только до 150.

А все и продают не больше 149. Иначе включается финмон ))
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:49

  Alex2007 написав:
  Автор77 написав:[
Когда -то уже писал о реальной истории - случайный знакомый -обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов :!: , все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.Проверку по люстрации прошел без единого замечания.
И там еще зарплата светится - около 5 тыс. грн в месяц, плюс пару тысяч гривен в год материальной помощи :)


Вот к таким государственным вредителям и дармоедам точно пора уже применять различные карательные меры. Причем жесткие. :evil:



О чем вы ?
Это ж система.
Особенная такая система,и в этой системе ,учитывая членов семьи, обслуживающий персонал и т.п. - реально миллионы человек.
А вы думаете - почему у нас курс доллара 25 ?
А вы думаете почему у нас потенциально одна из самых богатых стран Европы ( природные ресурсы плюс география плюс трудовой потенциал,образованность и т.п.), а образно пол-страны по 250 часов на поляках за 700 в месяц чистыми ?

Так система настроена много лет уже.
Кто-то переживает тут на форуме, что тысячу-две долларов неудачно купил в обменнике, а кто-то эту же сумму оплачивает за девишник,или мальчишник в модном клубе за один раз.



А к слову, еще дополню - в эту систему входит и тот по сути контрабандист,который с помощью этого таможенника прогоняет кто фуру, кто маленький бусик, а кто и просто легковушку с польским товаром.

В эту систему входят и те, кто покупает на условной Розетеке и т.п. полулегальных компаниях.

Просто на конечном звене цепочки - у клиента условной Розетки выгода в 50-100 долларов, а на среднем звене цепочки у таможенника 1 млн. дол. в недвиге, а на начальном звене цепочки у владельца условной Розетки и др. - многие десятки миллионов долларов,
мимо казны,
потом удивляемся - почему в стране такая мизерная покупательная способность и небольшая деловая активность ?
Просто вместо 40 миллионов карманов все оседает в 1-2 миллионов карманов.

Вот так и живем, за "державу обидно" конечно.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 30 жов, 2019 17:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 16:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:О чем вы ?
Это ж система.
Особенная такая система,и

Та я то знаю что это система.
Проблема в том, что эту систему даже и не собираются даже в планах никто менять. И это есть печально.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:12

  ОлегВМ написав:10 ноября купоны на 9 млрд :shock: :shock:

А перед этим 6 числа 5,2 млрд.
А затем 13 числа 1 млрд.
Затем в 20х числах много мелких платежей по 200млн-1млрд.
Всего за ноябрь в одной только гривне будет выплачено более 21 млрд.
shramko82
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:12

#зробимоїхразом! ©®™

  Alex2007 написав:Вот к таким государственным вредителям и дармоедам точно пора уже применять различные карательные меры. Причем жесткие.

...потрібно їм обрізати.... :mrgreen:
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:16

  Alex2007 написав:
  Автор77 написав:[
Когда -то уже писал о реальной истории - случайный знакомый -обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов :!: , все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.Проверку по люстрации прошел без единого замечания.
И там еще зарплата светится - около 5 тыс. грн в месяц, плюс пару тысяч гривен в год материальной помощи :)


Вот к таким государственным вредителям и дармоедам точно пора уже применять различные карательные меры. Причем жесткие. :evil:
вы предлагаете жить на зарплату в 5000 грн :oops: :?: и без мат помощи :shock: вы садист.
Сначала надо сделать зарплату в 26 000 - 30 000 грн и если не исправиться тогда уже на кол .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 17:29

  shramko82 написав:
  ОлегВМ написав:10 ноября купоны на 9 млрд :shock: :shock:

А перед этим 6 числа 5,2 млрд.
А затем 13 числа 1 млрд.
Затем в 20х числах много мелких платежей по 200млн-1млрд.
Всего за ноябрь в одной только гривне будет выплачено более 21 млрд.


Запоминать этот твит, как предсказание роста курса $ , или что делать ?)
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