Додано: Сер 30 жов, 2019 16:49

Alex2007 написав: Автор77 написав: [

Когда -то уже писал о реальной истории - случайный знакомый -обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов , все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.Проверку по люстрации прошел без единого замечания.

И там еще зарплата светится - около 5 тыс. грн в месяц, плюс пару тысяч гривен в год материальной помощи :) Когда -то уже писал о реальной истории - случайный знакомый -обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов, все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.Проверку по люстрации прошел без единого замечания.И там еще зарплата светится - около 5 тыс. грн в месяц,:)



Вот к таким государственным вредителям и дармоедам точно пора уже применять различные карательные меры. Причем жесткие. Вот к таким государственным вредителям и дармоедам точно пора уже применять различные карательные меры. Причем жесткие.

О чем вы ?Это ж система.Особенная такая система,и в этой системе ,учитывая членов семьи, обслуживающий персонал и т.п. - реально миллионы человек.А вы думаете - почему у нас курс доллара 25 ?А вы думаете почему у нас потенциально одна из самых богатых стран Европы ( природные ресурсы плюс география плюс трудовой потенциал,образованность и т.п.), а образно пол-страны по 250 часов на поляках за 700 в месяц чистыми ?Так система настроена много лет уже.Кто-то переживает тут на форуме, что тысячу-две долларов неудачно купил в обменнике, а кто-то эту же сумму оплачивает за девишник,или мальчишник в модном клубе за один раз.А к слову, еще дополню - в эту систему входит и тот по сути контрабандист,который с помощью этого таможенника прогоняет кто фуру, кто маленький бусик, а кто и просто легковушку с польским товаром.В эту систему входят и те, кто покупает на условной Розетеке и т.п. полулегальных компаниях.Просто на конечном звене цепочки - у клиента условной Розетки выгода в 50-100 долларов, а на среднем звене цепочки у таможенника 1 млн. дол. в недвиге, а на начальном звене цепочки у владельца условной Розетки и др. - многие десятки миллионов долларов,мимо казны,потом удивляемся - почему в стране такая мизерная покупательная способность и небольшая деловая активность ?Просто вместо 40 миллионов карманов все оседает в 1-2 миллионов карманов.Вот так и живем, за "державу обидно" конечно.