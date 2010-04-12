А все и продают не больше 149. Иначе включается финмон ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:45
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:49
О чем вы ?
Это ж система.
Особенная такая система,и в этой системе ,учитывая членов семьи, обслуживающий персонал и т.п. - реально миллионы человек.
А вы думаете - почему у нас курс доллара 25 ?
А вы думаете почему у нас потенциально одна из самых богатых стран Европы ( природные ресурсы плюс география плюс трудовой потенциал,образованность и т.п.), а образно пол-страны по 250 часов на поляках за 700 в месяц чистыми ?
Так система настроена много лет уже.
Кто-то переживает тут на форуме, что тысячу-две долларов неудачно купил в обменнике, а кто-то эту же сумму оплачивает за девишник,или мальчишник в модном клубе за один раз.
А к слову, еще дополню - в эту систему входит и тот по сути контрабандист,который с помощью этого таможенника прогоняет кто фуру, кто маленький бусик, а кто и просто легковушку с польским товаром.
В эту систему входят и те, кто покупает на условной Розетеке и т.п. полулегальных компаниях.
Просто на конечном звене цепочки - у клиента условной Розетки выгода в 50-100 долларов, а на среднем звене цепочки у таможенника 1 млн. дол. в недвиге, а на начальном звене цепочки у владельца условной Розетки и др. - многие десятки миллионов долларов,
мимо казны,
потом удивляемся - почему в стране такая мизерная покупательная способность и небольшая деловая активность ?
Просто вместо 40 миллионов карманов все оседает в 1-2 миллионов карманов.
Вот так и живем, за "державу обидно" конечно.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 30 жов, 2019 17:03, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 30 жов, 2019 16:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:12
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:12
#зробимоїхразом! ©®™
...потрібно їм обрізати....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:16
вы предлагаете жить на зарплату в 5000 грн и без мат помощи вы садист.
Сначала надо сделать зарплату в 26 000 - 30 000 грн и если не исправиться тогда уже на кол .
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
Додано: Сер 30 жов, 2019 17:29
Запоминать этот твит, как предсказание роста курса $ , или что делать ?)
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