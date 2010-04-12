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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2588258925902591

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 328
Не нижче 24.50
55%
181
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 328
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:42

Ревальвація триває?
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:56

  tobias написав:Ревальвація триває?

да как-то уже затянулось, где 25,5 хотя бы? :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:59

#зробимоїхразом! ©®™

  budivelnik написав:Класна-тільки як реалізувати ?
1 У нас приблизно 1 млрд м2 житла
2 У нас 90% житла розподілено між 99% населення більш-менш рівномірно(15-35м2 на особу, в реалі 23 м2 на особу)
3 Тих 10% житла ,реальні 1% власників-розписали між найближчими родичами..

Питання на засипку
а - як будете вичисляти тих 100 млн м2 з яких варто щось зняти
б - по якій ставці обкладете цих 100 млн м2? ,щоб отримати хоч якусь більш-менш серьозну суму до бюджету?

а - перевірити на "склад майна"(нерухомості) кожного чиновника і його близьких і далеких родичів!
б - я б, навіть, не обкладав, а просто конфіскував у чиновників і їхніх родичів нерухомість(і інше майно), якщо б спец-слідча комісія довела, що той, чи інший чинуш, чи його родич, навіть, з великою натяжкою - не зміг заробити за останніх 10р. на одну квартиру в Києві... а у нього їх 5-чи 10!
- однозначно конфіскація і посадка на стільки років, скільки знайшли "зайвих" квартир! :mrgreen:

- а слідчій комісії давати зарплату - 10% від майна "розкритої справи" чинуша/його родича!

- а щоб не було спокуси брати хабарі слідчій комісії - "закон про рубання рук за хабарництво"! (без права на інвалідність)!

п. с.
... ми б вас зробили разом! ©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:12

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Класна-тільки як реалізувати ?
1 У нас приблизно 1 млрд м2 житла
2 У нас 90% житла розподілено між 99% населення більш-менш рівномірно(15-35м2 на особу, в реалі 23 м2 на особу)
3 Тих 10% житла ,реальні 1% власників-розписали між найближчими родичами..

Питання на засипку
а - як будете вичисляти тих 100 млн м2 з яких варто щось зняти
б - по якій ставці обкладете цих 100 млн м2? ,щоб отримати хоч якусь більш-менш серьозну суму до бюджету?

а - перевірити на "склад майна"(нерухомості) кожного чиновника і його близьких і далеких родичів!
б - я б, навіть, не обкладав, а просто конфіскував у чиновників і їхніх родичів нерухомість(і інше майно), якщо б спец-слідча комісія довела, що той, чи інший чинуш, чи його родич, навіть, з великою натяжкою - не зміг заробити за останніх 10р. на одну квартиру в Києві... а у нього їх 5-чи 10!
- однозначно конфіскація і посадка на стільки років, скільки знайшли "зайвих" квартир! :mrgreen:

- а слідчій комісії давати зарплату - 10% від майна "розкритої справи" чинуша/його родича!

- а щоб не було спокуси брати хабарі слідчій комісії - "закон про рубання рук за хабарництво"! (без права на інвалідність)!

п. с.
... ми б вас зробили разом! ©®™ :mrgreen:


Долярчик не читає що пише:
Перевірити на склад майна кожного чиновника. Скільки чиновників у нас знаєте? Хто буде перевіряти? Ти чи слуга народу з порно на мобілі?
Все ви вже зробили, ще лишилося добити економіку до кінця.
Дилетанти і клоуни підтримані типами типу Долярчика без жодного поняття в управлінні державою.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:18

  greenozon написав:
  Ой+ написав:Значить ідея Мілованова влупити податки на нерухомість не така і незграбна


а зараз типу такого податку нема?
все що більше 60м2 - пшов да забашляв по шуріку! інакше пеня і тд



Можно считать,что налога на недвижимость в Украине нет.

За границей насколько знаю там дело доходит до нескольких тысяч долларов в год даже по тем объектам, где проживаешь лично.

У нас вообще страна шары для тех "кто нажил непосильным трудом".

1.Налог на недвижимость
там где проживаешь с семьей по идее в наших условиях и должен быть копеечным, но вот если , к примеру, Богомолец, та что на майдане там что-то по медицине светилась ( так чисто для примера что-то вспомнилось - "депутат Богомолець задекларувала замок, три будинки, дев'ять квартир і права на 120 пісень" ), так это она еще едва ли не самая бедная в когорте сичтается - там должны бы быть налоги повыше.

2.Налог на дивиденды - 5% кажется, разве не шара? Если учитывать, что техничка тетя Глаша в школе отстегивает государству ( с учетом налогов работодателя на ее зарплату ) до 50%, да и любой украинец также.

3.Зеленая энергетика - одна из схем Ахметова, Авакова и Ко, мало того,что тарифы самые дорогие по сравнению даже с благополучной Европой,так еще и ввоз оборудывания - льготное чисто символическое налогообложение,или там частично вообще освобождены кажется. Халява ? Да,полная.

4.Материальная помощь нуждающимся депутатам- долларовым миллионерам не шара ли ?
Так еще общий доход у них в месяц - совокупно - соточка гривен. Так жалуются, что на 100 тыс.грн в месяц на Украине невозможно нормально прожить.Плюс компенсация на аренду квартиры - 20-30 тыс. грн. в месяц где-то так.

5.Еще один пример интересный и познавательный.
У меня один знакомый ездил на Жигулях -"копейке", глушитель об асфальт тарахтел, ну то есть жил чел по средствам.
Попал начальником отдела в электросеть 70-тысячного городка ( не знаю как, может родственники продвинули на теплое место), через год чел пересел на Ауди кью 7, сколько там оно стоит по памяти - сотку евро ?
Источник дохода - госпредприятия мутят по электроэнергии, а он их прикрывает.

6.Еще один пример, знакомый следак, попал в госнотариусы (один из небольших городков Западной Украины). Работал с местными властями в схемах по земле и коммунальной недвижимости. Через годик-два также авто за сотку евро и домик по такой же цене.

Скажем так в определенной среде - 200-300 тыс гривен дохода в месяц - и не деньги вовсе, так мелочь на карманные расходы.

Со всего этого налоги прнактически нулевые.

Оттого и такая богатая страна - бедная.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 23:25

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:Класна-тільки як реалізувати ?
1 У нас приблизно 1 млрд м2 житла
2 У нас 90% житла розподілено між 99% населення більш-менш рівномірно(15-35м2 на особу, в реалі 23 м2 на особу)
3 Тих 10% житла ,реальні 1% власників-розписали між найближчими родичами..

Питання на засипку
а - як будете вичисляти тих 100 млн м2 з яких варто щось зняти
б - по якій ставці обкладете цих 100 млн м2? ,щоб отримати хоч якусь більш-менш серьозну суму до бюджету?

а - перевірити на "склад майна"(нерухомості) кожного чиновника і його близьких і далеких родичів!
б - я б, навіть, не обкладав, а просто конфіскував у чиновників і їхніх родичів нерухомість(і інше майно), якщо б спец-слідча комісія довела, що той, чи інший чинуш, чи його родич, навіть, з великою натяжкою - не зміг заробити за останніх 10р. на одну квартиру в Києві... а у нього їх 5-чи 10!
- однозначно конфіскація і посадка на стільки років, скільки знайшли "зайвих" квартир! :mrgreen:

- а слідчій комісії давати зарплату - 10% від майна "розкритої справи" чинуша/його родича!

- а щоб не було спокуси брати хабарі слідчій комісії - "закон про рубання рук за хабарництво"! (без права на інвалідність)!

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... ми б вас зробили разом! ©®™ :mrgreen:

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  Автор77 написав:Скажем так в определенной среде - 200-300 тыс гривен дохода в месяц - и не деньги вовсе, так мелочь на карманные расходы.

Тех как раз не тронут, отдуваться будет манюпас с хрущами.
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