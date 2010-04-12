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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:42
Ревальвація триває?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:56
Додано: Сер 30 жов, 2019 22:59
#зробимоїхразом! ©®™
а - перевірити на "склад майна"(нерухомості) кожного чиновника і його близьких і далеких родичів!
б - я б, навіть, не обкладав, а просто конфіскував у чиновників і їхніх родичів нерухомість(і інше майно), якщо б спец-слідча комісія довела, що той, чи інший чинуш, чи його родич, навіть, з великою натяжкою - не зміг заробити за останніх 10р. на одну квартиру в Києві... а у нього їх 5-чи 10!
- однозначно конфіскація і посадка на стільки років, скільки знайшли "зайвих" квартир!
- а слідчій комісії давати зарплату - 10% від майна "розкритої справи" чинуша/його родича!
- а щоб не було спокуси брати хабарі слідчій комісії - "закон про рубання рук за хабарництво"! (без права на інвалідність)!
п. с.
... ми б вас зробили разом! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Сер 30 жов, 2019 23:12
Долярчик не читає що пише:
Перевірити на склад майна кожного чиновника. Скільки чиновників у нас знаєте? Хто буде перевіряти? Ти чи слуга народу з порно на мобілі?
Все ви вже зробили, ще лишилося добити економіку до кінця.
Дилетанти і клоуни підтримані типами типу Долярчика без жодного поняття в управлінні державою.
Додано: Сер 30 жов, 2019 23:18
Можно считать,что налога на недвижимость в Украине нет.
За границей насколько знаю там дело доходит до нескольких тысяч долларов в год даже по тем объектам, где проживаешь лично.
У нас вообще страна шары для тех "кто нажил непосильным трудом".
1.Налог на недвижимость
там где проживаешь с семьей по идее в наших условиях и должен быть копеечным, но вот если , к примеру, Богомолец, та что на майдане там что-то по медицине светилась ( так чисто для примера что-то вспомнилось - "депутат Богомолець задекларувала замок, три будинки, дев'ять квартир і права на 120 пісень" ), так это она еще едва ли не самая бедная в когорте сичтается - там должны бы быть налоги повыше.
2.Налог на дивиденды - 5% кажется, разве не шара? Если учитывать, что техничка тетя Глаша в школе отстегивает государству ( с учетом налогов работодателя на ее зарплату ) до 50%, да и любой украинец также.
3.Зеленая энергетика - одна из схем Ахметова, Авакова и Ко, мало того,что тарифы самые дорогие по сравнению даже с благополучной Европой,так еще и ввоз оборудывания - льготное чисто символическое налогообложение,или там частично вообще освобождены кажется. Халява ? Да,полная.
4.Материальная помощь нуждающимся депутатам- долларовым миллионерам не шара ли ?
Так еще общий доход у них в месяц - совокупно - соточка гривен. Так жалуются, что на 100 тыс.грн в месяц на Украине невозможно нормально прожить.Плюс компенсация на аренду квартиры - 20-30 тыс. грн. в месяц где-то так.
5.Еще один пример интересный и познавательный.
У меня один знакомый ездил на Жигулях -"копейке", глушитель об асфальт тарахтел, ну то есть жил чел по средствам.
Попал начальником отдела в электросеть 70-тысячного городка ( не знаю как, может родственники продвинули на теплое место), через год чел пересел на Ауди кью 7, сколько там оно стоит по памяти - сотку евро ?
Источник дохода - госпредприятия мутят по электроэнергии, а он их прикрывает.
6.Еще один пример, знакомый следак, попал в госнотариусы (один из небольших городков Западной Украины). Работал с местными властями в схемах по земле и коммунальной недвижимости. Через годик-два также авто за сотку евро и домик по такой же цене.
Скажем так в определенной среде - 200-300 тыс гривен дохода в месяц - и не деньги вовсе, так мелочь на карманные расходы.
Со всего этого налоги прнактически нулевые.
Оттого и такая богатая страна - бедная.
Додано: Сер 30 жов, 2019 23:25
Додано: Чет 31 жов, 2019 00:09
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