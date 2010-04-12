budivelnik написав:Класна-тільки як реалізувати ? 1 У нас приблизно 1 млрд м2 житла 2 У нас 90% житла розподілено між 99% населення більш-менш рівномірно(15-35м2 на особу, в реалі 23 м2 на особу) 3 Тих 10% житла ,реальні 1% власників-розписали між найближчими родичами..
Питання на засипку а - як будете вичисляти тих 100 млн м2 з яких варто щось зняти б - по якій ставці обкладете цих 100 млн м2? ,щоб отримати хоч якусь більш-менш серьозну суму до бюджету?
а - перевірити на "склад майна"(нерухомості) кожного чиновника і його близьких і далеких родичів! б - я б, навіть, не обкладав, а просто конфіскував у чиновників і їхніх родичів нерухомість(і інше майно), якщо б спец-слідча комісія довела, що той, чи інший чинуш, чи його родич, навіть, з великою натяжкою - не зміг заробити за останніх 10р. на одну квартиру в Києві... а у нього їх 5-чи 10! - однозначно конфіскація і посадка на стільки років, скільки знайшли "зайвих" квартир!
- а слідчій комісії давати зарплату - 10% від майна "розкритої справи" чинуша/його родича!
- а щоб не було спокуси брати хабарі слідчій комісії - "закон про рубання рук за хабарництво"! (без права на інвалідність)!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
budivelnik написав:Класна-тільки як реалізувати ? 1 У нас приблизно 1 млрд м2 житла 2 У нас 90% житла розподілено між 99% населення більш-менш рівномірно(15-35м2 на особу, в реалі 23 м2 на особу) 3 Тих 10% житла ,реальні 1% власників-розписали між найближчими родичами..
Питання на засипку а - як будете вичисляти тих 100 млн м2 з яких варто щось зняти б - по якій ставці обкладете цих 100 млн м2? ,щоб отримати хоч якусь більш-менш серьозну суму до бюджету?
а - перевірити на "склад майна"(нерухомості) кожного чиновника і його близьких і далеких родичів! б - я б, навіть, не обкладав, а просто конфіскував у чиновників і їхніх родичів нерухомість(і інше майно), якщо б спец-слідча комісія довела, що той, чи інший чинуш, чи його родич, навіть, з великою натяжкою - не зміг заробити за останніх 10р. на одну квартиру в Києві... а у нього їх 5-чи 10! - однозначно конфіскація і посадка на стільки років, скільки знайшли "зайвих" квартир!
- а слідчій комісії давати зарплату - 10% від майна "розкритої справи" чинуша/його родича!
- а щоб не було спокуси брати хабарі слідчій комісії - "закон про рубання рук за хабарництво"! (без права на інвалідність)!
Долярчик не читає що пише: Перевірити на склад майна кожного чиновника. Скільки чиновників у нас знаєте? Хто буде перевіряти? Ти чи слуга народу з порно на мобілі? Все ви вже зробили, ще лишилося добити економіку до кінця. Дилетанти і клоуни підтримані типами типу Долярчика без жодного поняття в управлінні державою.
Ой+ написав:Значить ідея Мілованова влупити податки на нерухомість не така і незграбна
а зараз типу такого податку нема? все що більше 60м2 - пшов да забашляв по шуріку! інакше пеня і тд
Можно считать,что налога на недвижимость в Украине нет.
За границей насколько знаю там дело доходит до нескольких тысяч долларов в год даже по тем объектам, где проживаешь лично.
У нас вообще страна шары для тех "кто нажил непосильным трудом".
1.Налог на недвижимость там где проживаешь с семьей по идее в наших условиях и должен быть копеечным, но вот если , к примеру, Богомолец, та что на майдане там что-то по медицине светилась ( так чисто для примера что-то вспомнилось - "депутат Богомолець задекларувала замок, три будинки, дев'ять квартир і права на 120 пісень" ), так это она еще едва ли не самая бедная в когорте сичтается - там должны бы быть налоги повыше.
2.Налог на дивиденды - 5% кажется, разве не шара? Если учитывать, что техничка тетя Глаша в школе отстегивает государству ( с учетом налогов работодателя на ее зарплату ) до 50%, да и любой украинец также.
3.Зеленая энергетика - одна из схем Ахметова, Авакова и Ко, мало того,что тарифы самые дорогие по сравнению даже с благополучной Европой,так еще и ввоз оборудывания - льготное чисто символическое налогообложение,или там частично вообще освобождены кажется. Халява ? Да,полная.
4.Материальная помощь нуждающимся депутатам- долларовым миллионерам не шара ли ? Так еще общий доход у них в месяц - совокупно - соточка гривен. Так жалуются, что на 100 тыс.грн в месяц на Украине невозможно нормально прожить.Плюс компенсация на аренду квартиры - 20-30 тыс. грн. в месяц где-то так.
5.Еще один пример интересный и познавательный. У меня один знакомый ездил на Жигулях -"копейке", глушитель об асфальт тарахтел, ну то есть жил чел по средствам. Попал начальником отдела в электросеть 70-тысячного городка ( не знаю как, может родственники продвинули на теплое место), через год чел пересел на Ауди кью 7, сколько там оно стоит по памяти - сотку евро ? Источник дохода - госпредприятия мутят по электроэнергии, а он их прикрывает.
6.Еще один пример, знакомый следак, попал в госнотариусы (один из небольших городков Западной Украины). Работал с местными властями в схемах по земле и коммунальной недвижимости. Через годик-два также авто за сотку евро и домик по такой же цене.
Скажем так в определенной среде - 200-300 тыс гривен дохода в месяц - и не деньги вовсе, так мелочь на карманные расходы.
budivelnik написав:Класна-тільки як реалізувати ? 1 У нас приблизно 1 млрд м2 житла 2 У нас 90% житла розподілено між 99% населення більш-менш рівномірно(15-35м2 на особу, в реалі 23 м2 на особу) 3 Тих 10% житла ,реальні 1% власників-розписали між найближчими родичами..
Питання на засипку а - як будете вичисляти тих 100 млн м2 з яких варто щось зняти б - по якій ставці обкладете цих 100 млн м2? ,щоб отримати хоч якусь більш-менш серьозну суму до бюджету?
а - перевірити на "склад майна"(нерухомості) кожного чиновника і його близьких і далеких родичів! б - я б, навіть, не обкладав, а просто конфіскував у чиновників і їхніх родичів нерухомість(і інше майно), якщо б спец-слідча комісія довела, що той, чи інший чинуш, чи його родич, навіть, з великою натяжкою - не зміг заробити за останніх 10р. на одну квартиру в Києві... а у нього їх 5-чи 10! - однозначно конфіскація і посадка на стільки років, скільки знайшли "зайвих" квартир!
- а слідчій комісії давати зарплату - 10% від майна "розкритої справи" чинуша/його родича!
- а щоб не було спокуси брати хабарі слідчій комісії - "закон про рубання рук за хабарництво"! (без права на інвалідність)!