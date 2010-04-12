Додано: Сер 30 жов, 2019 23:18

greenozon написав: Ой+ написав: Значить ідея Мілованова влупити податки на нерухомість не така і незграбна Значить ідея Мілованова влупити податки на нерухомість не така і незграбна



а зараз типу такого податку нема?

все що більше 60м2 - пшов да забашляв по шуріку! інакше пеня і тд а зараз типу такого податку нема?все що більше 60м2 - пшов да забашляв по шуріку! інакше пеня і тд

Можно считать,что налога на недвижимость в Украине нет.За границей насколько знаю там дело доходит до нескольких тысяч долларов в год даже по тем объектам, где проживаешь лично.У нас вообще страна шары для тех "кто нажил непосильным трудом".1.Налог на недвижимостьтам где проживаешь с семьей по идее в наших условиях и должен быть копеечным, но вот если , к примеру, Богомолец, та что на майдане там что-то по медицине светилась ( так чисто для примера что-то вспомнилось - "депутат Богомолець задекларувала замок, три будинки, дев'ять квартир і права на 120 пісень" ), так это она еще едва ли не самая бедная в когорте сичтается - там должны бы быть налоги повыше.2.Налог на дивиденды - 5% кажется, разве не шара? Если учитывать, что техничка тетя Глаша в школе отстегивает государству ( с учетом налогов работодателя на ее зарплату ) до 50%, да и любой украинец также.3.Зеленая энергетика - одна из схем Ахметова, Авакова и Ко, мало того,что тарифы самые дорогие по сравнению даже с благополучной Европой,так еще и ввоз оборудывания - льготное чисто символическое налогообложение,или там частично вообще освобождены кажется. Халява ? Да,полная.4.Материальная помощь нуждающимся депутатам- долларовым миллионерам не шара ли ?Так еще общий доход у них в месяц - совокупно - соточка гривен. Так жалуются, что на 100 тыс.грн в месяц на Украине невозможно нормально прожить.Плюс компенсация на аренду квартиры - 20-30 тыс. грн. в месяц где-то так.5.Еще один пример интересный и познавательный.У меня один знакомый ездил на Жигулях -"копейке", глушитель об асфальт тарахтел, ну то есть жил чел по средствам.Попал начальником отдела в электросеть 70-тысячного городка ( не знаю как, может родственники продвинули на теплое место), через год чел пересел на Ауди кью 7, сколько там оно стоит по памяти - сотку евро ?Источник дохода - госпредприятия мутят по электроэнергии, а он их прикрывает.6.Еще один пример, знакомый следак, попал в госнотариусы (один из небольших городков Западной Украины). Работал с местными властями в схемах по земле и коммунальной недвижимости. Через годик-два также авто за сотку евро и домик по такой же цене.Скажем так в определенной среде - 200-300 тыс гривен дохода в месяц - и не деньги вовсе, так мелочь на карманные расходы.Со всего этого налоги прнактически нулевые.Оттого и такая богатая страна - бедная.