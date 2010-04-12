Долярчик написав:... ну чому Будівельник і багато інших - ПІДТРИМУЄТЕ тих жирних котів, якщо ВСІМ ВІДОМО, що вони ЧЕСНО НЕ ЗАРОБИЛИ - то чому їх шкодуєте???! - чому в них не конфіскувати "не їхнє"(а державне/наше) майно?!
- що за тупі відмазки: - а хто буде контролювати? - а хто буде їх садити? - а хто буде конфісковувати? ... і найтупішша відмазка: - ну, їх "мало", їх - 1%(цифри взято з стелі)... - то давайте їх не чіпати, бо це мізер до б'юджету..... - так, якщо всіх тих(нехай той видуманий 1%) жирних котів потрусити, то дивись, Україна погасить ВСІ борги, а може, ще й сама почне комусь позичати!
Для простого виборця Ви теж жирний кіт! І таких як Ви легше доіти. Маєте адвокатів, які не дадуть Вас " позбавити жирку"?))) Так отож! Як казав давно один знайомий із спецслужби (на грі у волейбол): "вдягайте шльоми"!!!)))
Автор77 написав:обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов , все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.
Значить ідея Мілованова влупити податки на нерухомість не така і незграбна - збирались би податки і з корупції, і з тіні та заробітчан.
Починати треба з податків на предмети розкошу, нпр. літаки, яхти і помалу далі йти до нерухомісті.
Vadim V написав:В цивилизованном мире как?
greenozon написав:а зараз типу такого податку нема? все що більше 60м2 - пшов да забашляв по шуріку! інакше пеня і тд
Як у світі:
8 речей, які в Україні кращі, ніж у США До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000. Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html
В нас маленький податок сплачує маленький відсоток громадян, а потрібно, щоб сплачували всі, можна диференційований, прогресуючий і т.д. А так дійсно порозписував, давніше введено податку нема. І часто є, що "тимчасово безробітні" мають неслабі маєтки і майже ніякої участі в дохідній частині бюджету. Тому нормальна ідея знизити оподаткування на легально працюючих з одночасним підняттям податків на нерухомість цілком виправдана.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 31 жов, 2019 08:55, всього редагувалось 1 раз.
Что же, понемногу мы приближаемся к главному валютному событию года - зимней стрижке оленей. Загонялы уже находиться на низком старте и по уши в баксе. Те, кто надеется тоже успеть заработать - тоже припасли немало бакса на слив. Ну и я по-прежнему еще не слил заготовленные весной-летом пачки Осталось только найти достойный информационный повод для старта. Ну, и конечно же, надежда на Зебро-Кабанчиков, чтобы они своими "раньше 32 не сливаться!" снова отпугнули нам конкурентов на слив
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Долярчик написав:... ну чому Будівельник і багато інших - ПІДТРИМУЄТЕ тих жирних котів, якщо ВСІМ ВІДОМО, що вони ЧЕСНО НЕ ЗАРОБИЛИ - то чому їх шкодуєте???! - чому в них не конфіскувати "не їхнє"(а державне/наше) майно?!
- що за тупі відмазки: - а хто буде контролювати? - а хто буде їх садити? - а хто буде конфісковувати? ... і найтупішша відмазка: - ну, їх "мало", їх - 1%(цифри взято з стелі)... - то давайте їх не чіпати, бо це мізер до б'юджету..... - так, якщо всіх тих(нехай той видуманий 1%) жирних котів потрусити, то дивись, Україна погасить ВСІ борги, а може, ще й сама почне комусь позичати!
Вам це не нагадує 1917... Хоча ви ж зі Львова. Спитайте когось, хай Вам розкажуть про 1939 рік
Долярчик, сколько вам лет? Простота - хуже воровства! Не слышали? Ни чего что "чесна людина" работала с офшорами? Без жирных котов этой чесной людини там бы не было, поэтому жирные коты обижены не будут или вы жирными называете владельцев 3х квартир?
Alex2006 написав:Что же, понемногу мы приближаемся к главному валютному событию года - зимней стрижке оленей. Загонялы уже находиться на низком старте и по уши в баксе. Те, кто надеется тоже успеть заработать - тоже припасли немало бакса на слив. Ну и я по-прежнему еще не слил заготовленные весной-летом пачки Осталось только найти достойный информационный повод для старта. Ну, и конечно же, надежда на Зебро-Кабанчиков, чтобы они своими "раньше 32 не сливаться!" снова отпугнули нам конкурентов на слив