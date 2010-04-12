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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 25892590259125922593>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 329
Не нижче 24.50
55%
182
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2019 22:56

  tobias написав:Ревальвація триває?

да как-то уже затянулось, где 25,5 хотя бы? :mrgreen:
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 05:53

  Andrew_ написав:
  tobias написав:Ревальвація триває?

да как-то уже затянулось, где 25,5 хотя бы? :mrgreen:

Очікую 24 в найближчі 2 місяці.
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 06:45

  tobias написав:
  Andrew_ написав:
  tobias написав:Ревальвація триває?

да как-то уже затянулось, где 25,5 хотя бы? :mrgreen:

Очікую 24 в найближчі 2 місяці.

19, чего уж там ))
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 08:50

  Долярчик написав:... ну чому Будівельник і багато інших - ПІДТРИМУЄТЕ тих жирних котів, якщо ВСІМ ВІДОМО, що вони ЧЕСНО НЕ ЗАРОБИЛИ - то чому їх шкодуєте???! :?:
- чому в них не конфіскувати "не їхнє"(а державне/наше) майно?!

- що за тупі відмазки:
- а хто буде контролювати?
- а хто буде їх садити?
- а хто буде конфісковувати?
... і найтупішша відмазка:
- ну, їх "мало", їх - 1%(цифри взято з стелі)... - то давайте їх не чіпати, бо це мізер до б'юджету..... :shock:
- так, якщо всіх тих(нехай той видуманий 1%) жирних котів потрусити, то дивись, Україна погасить ВСІ борги, а може, ще й сама почне комусь позичати! :!: :mrgreen:

Для простого виборця Ви теж жирний кіт!
І таких як Ви легше доіти. Маєте адвокатів, які не дадуть Вас " позбавити жирку"?)))
Так отож!
Як казав давно один знайомий із спецслужби (на грі у волейбол): "вдягайте шльоми"!!!)))
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 08:54

  Львівський БатяР написав:
  Ой+ написав:
  Автор77 написав:обычный таможенник ( не начальник и даже не старший смены) пропускного пункта Краковец на Львовщине имеет кучу авто, и кучу элитки в центре Львова, плюс еще что-то в Киеве там, ну там явно больше 1 миллиона долларов , все расписано на ближайших родственников, все "честно и прямо" указано в декларации и в обнародованной в интернете проверки по закону о люстрации.


Значить ідея Мілованова влупити податки на нерухомість не така і незграбна - збирались би податки і з корупції, і з тіні та заробітчан.


Починати треба з податків на предмети розкошу, нпр. літаки, яхти і помалу далі йти до нерухомісті.


  Vadim V написав:В цивилизованном мире как?


  greenozon написав:а зараз типу такого податку нема?
все що більше 60м2 - пшов да забашляв по шуріку! інакше пеня і тд


Як у світі:
8 речей, які в Україні кращі, ніж у США
До речі, у друзів податки на дерев’яний будинок, площею приблизно 200 метрів — $9000.
Це місцевий податок, який йде в місцевий бюджет, з якого фінансується та ж школа, дороги, освітлення. https://nv.ua/ukr/opinion/minusi-zhitty ... 50201.html


В нас маленький податок сплачує маленький відсоток громадян, а потрібно, щоб сплачували всі, можна диференційований, прогресуючий і т.д.
А так дійсно порозписував, давніше введено податку нема. І часто є, що "тимчасово безробітні" мають неслабі маєтки і майже ніякої участі в дохідній частині бюджету.
Тому нормальна ідея знизити оподаткування на легально працюючих з одночасним підняттям податків на нерухомість цілком виправдана.
Востаннє редагувалось Ой+ в Чет 31 жов, 2019 08:55, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 08:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Что же, понемногу мы приближаемся к главному валютному событию года - зимней стрижке оленей. Загонялы уже находиться на низком старте и по уши в баксе. Те, кто надеется тоже успеть заработать - тоже припасли немало бакса на слив. Ну и я по-прежнему еще не слил заготовленные весной-летом пачки :) Осталось только найти достойный информационный повод для старта. Ну, и конечно же, надежда на Зебро-Кабанчиков, чтобы они своими "раньше 32 не сливаться!" снова отпугнули нам конкурентов на слив :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 08:59

  Долярчик написав:... ну чому Будівельник і багато інших - ПІДТРИМУЄТЕ тих жирних котів, якщо ВСІМ ВІДОМО, що вони ЧЕСНО НЕ ЗАРОБИЛИ - то чому їх шкодуєте???! :?:
- чому в них не конфіскувати "не їхнє"(а державне/наше) майно?!

- що за тупі відмазки:
- а хто буде контролювати?
- а хто буде їх садити?
- а хто буде конфісковувати?
... і найтупішша відмазка:
- ну, їх "мало", їх - 1%(цифри взято з стелі)... - то давайте їх не чіпати, бо це мізер до б'юджету..... :shock:
- так, якщо всіх тих(нехай той видуманий 1%) жирних котів потрусити, то дивись, Україна погасить ВСІ борги, а може, ще й сама почне комусь позичати! :!: :mrgreen:


Вам це не нагадує 1917...
Хоча ви ж зі Львова. Спитайте когось, хай Вам розкажуть про 1939 рік
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик, сколько вам лет? Простота - хуже воровства! Не слышали?
Ни чего что "чесна людина" работала с офшорами? Без жирных котов этой чесной людини там бы не было, поэтому жирные коты обижены не будут или вы жирными называете владельцев 3х квартир?
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:01

  Alex2006 написав:Что же, понемногу мы приближаемся к главному валютному событию года - зимней стрижке оленей. Загонялы уже находиться на низком старте и по уши в баксе. Те, кто надеется тоже успеть заработать - тоже припасли немало бакса на слив. Ну и я по-прежнему еще не слил заготовленные весной-летом пачки :) Осталось только найти достойный информационный повод для старта. Ну, и конечно же, надежда на Зебро-Кабанчиков, чтобы они своими "раньше 32 не сливаться!" снова отпугнули нам конкурентов на слив :)

Ой хз, хз, загонят нас в 23, будет весело
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 10:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Межбанк пока 24,8833
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