Додано: Чет 31 жов, 2019 10:22

Долярчик написав: прийшла до влади ЧЕСНА ЛЮДИНА прийшла до влади ЧЕСНА ЛЮДИНА

ДС

Про чесність прийдешніх до влади. Тут вже писали, що фірми Варланова, голови податкової, причетні до розробки програмного забезпечення РРО для "недобитих бізнесменів"тобто ФОПів. Для того, щоб ці недодушені ЗЕкомандою не бунтували, їм вішали локшину на вуха, що програмне забезпечення буде безкоштовним. І дійсно, воно буде надано цим "недобиткам" безкоштовно. Але я декілька місяців ламав собі мізкі де тут собака зарита, бо знав, що ЗЕбанда нічого безкоштовно, крім сиру в мишоловці, нікому не дасть. І чуйка мене не підвела - Роксолана Пидласа, зі Слуги Народу, яка була автором драконовського закону про тотальну фіскалізацію, заявила, що програмне забезпечення таки буде безкоштовним, але за користування ним потрібно буде платити не менше 1000 грн на місяць! А тепер рахуємо - в країні більше двох мільнонів ФОПів і фірмочка головного податківця на цій "безкоштовній" оборудці заробить за рік не менше!!! Це ті кошти за які ми на колінах повзаємо перед МВФ та іншими фінансовими структурами. Рівень розумового розвитку Роксолани Пидлас можна оцінити по її словах, що 1000 грн не проблема навіть для підприємців з оборотом в 300000 грн на рік! Рахуємо : Від 300000 - 30% (середня націнка 30%)=90000 на рік / 12 = 7,500 на місяць мінус ЄСВ, оренда, патент і т.і.. дай Боже щоб залишилось 4000 а ні, ще заплати тисячу, що складає 25% від усього заробітку того нещасного десь у райцентрі. Підлас розуміє, що це чверть всього заробленого тим нещасним та задубівшим на холоді торгівцем? Вона знає рівень доходів, життя простого дрібного торгівця бувшого інженера, слюсаря, друкарки ? Ні - бо вона Слуга Народу і вона вище від всіх їх дріб'язкових проблем