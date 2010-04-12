Про чесність прийдешніх до влади. Тут вже писали, що фірми Варланова, голови податкової, причетні до розробки програмного забезпечення РРО для "недобитих бізнесменів" (ДС) тобто ФОПів. Для того, щоб ці недодушені ЗЕкомандою не бунтували, їм вішали локшину на вуха, що програмне забезпечення буде безкоштовним. І дійсно, воно буде надано цим "недобиткам" безкоштовно. Але я декілька місяців ламав собі мізкі де тут собака зарита, бо знав, що ЗЕбанда нічого безкоштовно, крім сиру в мишоловці, нікому не дасть. І чуйка мене не підвела - Роксолана Пидласа, зі Слуги Народу, яка була автором драконовського закону про тотальну фіскалізацію, заявила, що програмне забезпечення таки буде безкоштовним, але за користування ним потрібно буде платити не менше 1000 грн на місяць! А тепер рахуємо - в країні більше двох мільнонів ФОПів і фірмочка головного податківця на цій "безкоштовній" оборудці заробить за рік не менше 1000000000 доларів !!! Це ті кошти за які ми на колінах повзаємо перед МВФ та іншими фінансовими структурами. Рівень розумового розвитку Роксолани Пидлас можна оцінити по її словах, що 1000 грн не проблема навіть для підприємців з оборотом в 300000 грн на рік! Рахуємо : Від 300000 - 30% (середня націнка 30%)=90000 на рік / 12 = 7,500 на місяць мінус ЄСВ, оренда, патент і т.і.. дай Боже щоб залишилось 4000 а ні, ще заплати тисячу, що складає 25% від усього заробітку того нещасного десь у райцентрі. Підлас розуміє, що це чверть всього заробленого тим нещасним та задубівшим на холоді торгівцем? Вона знає рівень доходів, життя простого дрібного торгівця бувшого інженера, слюсаря, друкарки ? Ні - бо вона Слуга Народу і вона вище від всіх їх дріб'язкових проблем https://ubr.ua/finances/finance-ukraine ... ne-3887884
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Чет 31 жов, 2019 10:40, всього редагувалось 5 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Повністю вас підтримую Василю, проте Не нагнітайте! Це швидше за все перевірка. Так би мовити, подивимось чи "піпл схаває" чи адекватно відреагує. Ну самі логічно подумайте. 12 тис грн в рік за Що? Кому? На Яких Умовах? Так ПП 1 групи стільки ж платись ЄСВ. Тут як із автобанами. Повинна бути безкоштовна альтернатива із низьким функціоналом або щось подібне. Інакше буде дуже великий "кіпіш".
Панове, так що там у листопаді, ми дійдемо до 26 чи ні? Є дрова на чому можна їхати? Франківськ 24,75/24,9
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Alex2006 написав:Что же, понемногу мы приближаемся к главному валютному событию года - зимней стрижке оленей. Загонялы уже находиться на низком старте и по уши в баксе. Те, кто надеется тоже успеть заработать - тоже припасли немало бакса на слив. Ну и я по-прежнему еще не слил заготовленные весной-летом пачки Осталось только найти достойный информационный повод для старта. Ну, и конечно же, надежда на Зебро-Кабанчиков, чтобы они своими "раньше 32 не сливаться!" снова отпугнули нам конкурентов на слив
Маю підозру, що ця подія цього року вже пройшла. Наступну вангую квітень-серпень 2020
Realist написав:Це швидше за все перевірка. Так би мовити, подивимось чи "піпл схаває" чи адекватно відреагує.
Піпл вже схавав, закон про стукачів - інформаторів прийнятий, і натовпи прогорівших "недобитих бізнесменів" ( ДС ) завдяки тотальній фіскалізації та доносам громадян з "вогником соціалістичної справедливості в очах" перетворяться на новоявлених швондерів-долярчиків-розкуркулювачів які будуть з подвоєної енергією додушувати собі подібних, бо нема нікого гірше за раба чим той який став начальником
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне написав:І чуйка мене не підвела - Роксолана Пидласа, зі Слуги Народу, яка була автором драконовського закону про тотальну фіскалізацію, заявила, що програмне забезпечення таки буде безкоштовним, але за користування ним потрібно буде платити не менше 1000 грн на місяць! А тепер рахуємо - в країні більше двох мільнонів ФОПів і фірмочка головного податківця на цій "безкоштовній" оборудці заробить за рік не менше 1000000000 доларів !!! Це ті кошти за які ми на колінах повзаємо перед МВФ та іншими фінансовими структурами.
Это просто фееричный развод, вспоминаю усопшего Чечетова - "Развели как котят )))"
Плата за обслуживание фирме, от которой получает вознаграждения Пидласа, согласно поданной ей декларации была выплата 500 000 грн, в год на порядок будут превышать, выгоду для бюджета.
"Сейчас Налоговая должна выбрать одно из восьми приложений для РРО в смартфоне – оно будет бесплатным. Вероятно, у него будет плата за обслуживание, но речь идет о символической сумме – около тысячи в месяц. Даже для ФЛП первой группы с оборотом 300 тысяч это не такие большие деньги ", - сказала Подласая. https://tsn.ua/ru/groshi/v-sluge-naroda ... 35110.html
А теперь перемножьте и сравните с последним пунктом графика - РРО вводятся, чтобы контролировать обороты - последний пункт внизу )))
И чтобы два раза не вставать ))) - это вообще феерично - теперь третья группа единого, которая работает только по безналичному расчету - по словам Гетманцева - обязана использовать РРО
А що з підприємцями на третій групі, які отримують плату за свої послуги на поточний банківський рахунок? До сьогодні вони мали право працювати без касового апарата.
Це, напевно, було найскладніше питання при підготовці законопроекту. Ми зіткнулися з дилемою: або дати Державній податковій службі повний доступ до банківської таємниці, щоб вона могла отримувати дані про обороти за рахунками підприємців і таким чином контролювати ліміти, або зобов'язати СПД на третій групі ЄП видавати чеки під час приймання безготівкової оплати. Обрали другий варіант.