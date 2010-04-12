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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2590259125922593

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 329
Не нижче 24.50
55%
182
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 329
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:это вообще феерично

Це не феєрія, це трагедія, це дно розумових здібностей провладної більшості
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:18

  Василь-Рівне написав:
  freeze написав:это вообще феерично

Це не феєрія, це трагедія, це дно розумових здібностей провладної більшості


Поломайте кто-нибудь этот сумасшедший принтер.

На случай, если кто-то из слуг народа читает этот форум, просьба донести до главы налогового комитета Гетманцева, что - напишу заглавными буквами - РРО ВО ВСЕМ МИРЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИЧНОГО ОБОРОТА, а не для безналичного, ёпт.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Мені здається , вони там просто взагалі не читали ці пропозиції про РРО . Хоч прийняти можуть - всі погодять - і проголосували ... Як по безготівковому чеки видавати - по-моєму ніхто не знає ...
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:25

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 50 144,52(49 393,90 + 750,61) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 18 349(18 981 − 632) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.

Загальна ліквідність 50 144,52 + 18 349 - 0.00 = 68493,52(68 374,90 + 118,62(− 3 654,80)) млн. гривень.

НБУ вчора нарешті купив обіцяні 30 млн.долярів на 750 млн.грн., чим і забезпечив приріст коррахунків!

Та Автономні чинники зʼїли - 631,38 млн.грн.
В ВОСЬМЕ поспіль зменьшили готівку, додавши 394,79 млн.грн. на коррахунках. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб знову забрали - 1 051,96 млн.грн. Так ніхто і не дописав, що то за побори?

Загальна ліквідність трошечки підросла, і вона перевищує середнє значення.

52(59) банків, здається, дослухаються того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Хоча вчора овернайти і впали на − 632 млн.грн., та коррахунки нівелювали падіння піднявшись на стільки 750,61 млн.грн., що вони і забеспечили кінцевий приріст загальної ліквідності. На те, коррахунки так і лишилися під нормативом середньомісячної ліквідності.

Грошей для купівлі доляра має вистачати, та гарантовано то буде у другій половині доби, коли повернуться овернайти.

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Аукціон і вчорашні виплати. Зміни ОВДП за вчора:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки прикупили десь третину ОВДП на 245202,45 − 244664,21 = + 538,24(− 247,63) млн.грн.;
- Юрособи прикупили зовсім трошечки на 20629,11 − 20615,69 = + 13,42(+ 39,5) млн.грн.;
- Фізичні прикупили, як для себе, то і таки багатенько, навіть десь в 5 разів більше юриків, аж на 3664,90 − 3601,34 = + 63,56(+ 25,94) млн.грн.;
- І на останок, нерезиденти знову КУПУЮТЬ 96692,66 − 95772,2 = + 920,46 (+ 182,17) млн.грн.

PPS
Як і очікували, ставка в Канаді лишилася на попередньому рівні в 1,75%, американська ставка, ткож очікувано, зменьшилась на 0,25% від поточного курсу у 2 відсотки і склала 1,75%. Та вже сьогодні з ранку японці також лишили очікувано свою ставку на негативному рівні - 0,1%. І якщо реакції всіх валют, комодів, фондів, також десь очікувані, та канадський доляр здивував. Замість укріплення по відношенню до американця, він чуттєво знизився!

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 11:33

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