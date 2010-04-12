Друзья, на форуме давно. Но честно впервые при таком позитиве и укреплении нац валюты, в Кривом Роге к примеру остановилась аглофабрика одного из гзк. Не бывалый поверьте случай! Что то не так.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 жов, 2019 13:57
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Друзья, на форуме давно. Но честно впервые при таком позитиве и укреплении нац валюты, в Кривом Роге к примеру остановилась аглофабрика одного из гзк. Не бывалый поверьте случай! Что то не так.
Отправлено с моего JSN-L21 через Tapatalk
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:07
Я сподіваюся, що все таки це у нього троллінг а не природня тупість. Хоча.. коли сьогодні прочитав посилання про РРО на безготівку, то також дуже захотілося повірити в те, що це троллінг, а не дно в кубі від Гетьманцева. Відразу попереджаю- до ФОПів відношення не маю, просто страшно стає від "глибини" думок таких індивідів
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:07
Кому эти аглофабрики нужны ныне. Только небо коптят и раковые клетки разносят.
Мы же ОВГЗ с заробитчанами наконец производить научились.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
До влади дорвались "фермери з з "Коломойського району": як депутат з Прикарпаття зганьбився перед журналісткою (ВІДЕО)
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:12
Проплатятся госзаказы, зашевелятся производства, пойдут откаты, за прибыль купятся новенькие авто, квартиры, сделаются ремонты, прогуляются в ресторанах. В общем включится мультипликатор. Странно это объяснять. Напрямую со станка людям на карты конечно не заплатят если вы об этом.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:16
А зачем нью-васюкинцам работать? Они деньги будут просто так по-лу-чать! (с)
Тем более, что по словам нашего нового премьер-министра, в скором времени ожидается колоссальный наплыв инвестиций, "сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Кривой Рог, а на месте ГЗК построят гостиницы и небоскребы для размещения гостей." Ждите!
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:22
Я вот читаю и удивляюсь. Живут и делают вид что не замечают что вокруг происходит. Типа пронесло в 14-ом, выдохнули и забыли.
Никто не учитывает что на таких форумах могут сидеть и тролли и ФСБ и т.д?
Или Все думают что "братья" так заморачиваться не стали бы? Так вот ошибаетесь.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:23
[quote="4783007:escobar"][quote="4782996:qreaton"]Друзья, на форуме давно. Но честно впервые при таком позитиве и укреплении нац валюты, в Кривом Роге к примеру остановилась аглофабрика одного из гзк. Не бывалый поверьте случай! Что то не так.
При таком позитиве чернобыльцам 228 гривен на усиленное питание уже 2 месяца не платят (но начисляют
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:24
Dobrofey ...и жилые массивы для молодых семей...есть Восточный 1 , 2 , 3, а будет Копченый 1 ,Копченый 2 ,Копченый 3. Будет счастье и благодать!
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:33
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