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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2593259425952596>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 13:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Друзья, на форуме давно. Но честно впервые при таком позитиве и укреплении нац валюты, в Кривом Роге к примеру остановилась аглофабрика одного из гзк. Не бывалый поверьте случай! Что то не так.

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qreaton
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:07

  headshaker написав:Взагалі, виглядає так, що єдиний сенс існування Долярчика на форумі - кожного дня ілюструвати образ мислення тієї частини народу, чиї слуги дорвалися до влади. Бережіть його - він корисний!

Я сподіваюся, що все таки це у нього троллінг а не природня тупість. Хоча.. коли сьогодні прочитав посилання про РРО на безготівку, то також дуже захотілося повірити в те, що це троллінг, а не дно в кубі від Гетьманцева. Відразу попереджаю- до ФОПів відношення не маю, просто страшно стає від "глибини" думок таких індивідів
L
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:07

  qreaton написав:Друзья, на форуме давно. Но честно впервые при таком позитиве и укреплении нац валюты, в Кривом Роге к примеру остановилась аглофабрика одного из гзк. Не бывалый поверьте случай! Что то не так.

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Кому эти аглофабрики нужны ныне. Только небо коптят и раковые клетки разносят.

Мы же ОВГЗ с заробитчанами наконец производить научились.
escobar
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  headshaker написав:Взагалі, виглядає так, що єдиний сенс існування Долярчика на форумі - кожного дня ілюструвати образ мислення тієї частини народу, чиї слуги дорвалися до влади


До влади дорвались "фермери з з "Коломойського району": як депутат з Прикарпаття зганьбився перед журналісткою (ВІДЕО) http://firtka.if.ua/blog/view/fermer-z- ... iu-video-1
Про свою програму для виборців розповісти нічого не зміг, лише сказав, що законопроєкти не подавав, нікому нічого не обіцяв і не обіцяє. За його словами, у команду «Слуги народу» потрапив, бо допомагав президентові.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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  lejko_vit написав:Когда включат станок платежеспособность вырастет? Экономист?

Проплатятся госзаказы, зашевелятся производства, пойдут откаты, за прибыль купятся новенькие авто, квартиры, сделаются ремонты, прогуляются в ресторанах. В общем включится мультипликатор. Странно это объяснять. Напрямую со станка людям на карты конечно не заплатят если вы об этом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:16

  qreaton написав:Друзья, на форуме давно. Но честно впервые при таком позитиве и укреплении нац валюты, в Кривом Роге к примеру остановилась аглофабрика одного из гзк. Не бывалый поверьте случай! Что то не так.

А зачем нью-васюкинцам работать? Они деньги будут просто так по-лу-чать! (с) :wink:
Тем более, что по словам нашего нового премьер-министра, в скором времени ожидается колоссальный наплыв инвестиций, "сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Кривой Рог, а на месте ГЗК построят гостиницы и небоскребы для размещения гостей." Ждите!
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:22

  headshaker написав:Взагалі, виглядає так, що єдиний сенс існування Долярчика на форумі - кожного дня ілюструвати образ мислення тієї частини народу, чиї слуги дорвалися до влади. Бережіть його - він корисний!


Я вот читаю и удивляюсь. Живут и делают вид что не замечают что вокруг происходит. Типа пронесло в 14-ом, выдохнули и забыли.

Никто не учитывает что на таких форумах могут сидеть и тролли и ФСБ и т.д?
Или Все думают что "братья" так заморачиваться не стали бы? Так вот ошибаетесь.
malchinko_vitaliy
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:23

[quote="4783007:escobar"][quote="4782996:qreaton"]Друзья, на форуме давно. Но честно впервые при таком позитиве и укреплении нац валюты, в Кривом Роге к примеру остановилась аглофабрика одного из гзк. Не бывалый поверьте случай! Что то не так.
При таком позитиве чернобыльцам 228 гривен на усиленное питание уже 2 месяца не платят (но начисляют
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Dobrofey ...и жилые массивы для молодых семей...есть Восточный 1 , 2 , 3, а будет Копченый 1 ,Копченый 2 ,Копченый 3. Будет счастье и благодать!
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:33

  Yuri_61 написав:3 года приучали к качелькам народ и наконец подловили так не слабо
имхо падаем до 16 до конца 2020г
и молитесь, чтоб не ниже

Ага, можливо, коли на сході відновлять все і запустять як було колись 8)
Ви не помітили, що різко розвернулись від 24 :wink:
twin
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