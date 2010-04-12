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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2593259425952596

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 14:50

  twin написав:
  Yuri_61 написав:3 года приучали к качелькам народ и наконец подловили так не слабо
имхо падаем до 16 до конца 2020г
и молитесь, чтоб не ниже

Ага, можливо, коли на сході відновлять все і запустять як було колись 8)
Ви не помітили, що різко розвернулись від 24 :wink:

... вже не довго залишилось :wink:
- перші кроки вже відбуваються....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:10

Долярчик
Аякже :mrgreen:
Ламати не будувати :wink:
twin
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:34

Так не платют, гривны мало, вот и курс укреппляются.
Тут Маркарова рассказала очередную байку.
Еще раз, ЕСВ — это сбор в Пенсионный фонд. Когда мы в 2015 году снизили ЕСВ вдвое, с 42 до 21%, это был большой шаг навстречу бизнесу

Насколько я помню, снижали с 34 до 22, а не с 42 до 21, и при этом подоходный 15 превралили в 18+1.5.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:50

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............31.10.2019..............01.11.2019
дата розрахунку............30.10.2019..............31.10.2019
Долар США...................2499,5421...............2481,9089
После полудня гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Совсем чуть-чуть постояв, начали снижение. Сегодня покупатели проявили выдержку, дождались существенной просадки котировок и начали покупки незадолго до 11-30. Не исключено, что первым начал регулятор. С 11-30 рынок достиг баланса при котировках на 7 копеек ниже открытия. С ними и встретил справочный курс.
Перед обедом опустились на 5 копеек, а после обеда еще на копейку. Время расчета официального курса встретили котировками 24.75 - 24.78 без динамики.
За день снижение котировок (по бидам) составило 13 копеек от открытия и 19 копеек от вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2686.20 (-194)
2018 - 2811.88 (-330)

2016 - 2551.54
2015 - 2299.37
Сибарит
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