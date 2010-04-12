... вже не довго залишилось
- перші кроки вже відбуваються....
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 жов, 2019 14:50
... вже не довго залишилось
- перші кроки вже відбуваються....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:34
Так не платют, гривны мало, вот и курс укреппляются.
Тут Маркарова рассказала очередную байку.
Насколько я помню, снижали с 34 до 22, а не с 42 до 21, и при этом подоходный 15 превралили в 18+1.5.
Додано: Чет 31 жов, 2019 15:50
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............31.10.2019..............01.11.2019
дата розрахунку............30.10.2019..............31.10.2019
Долар США...................2499,5421...............2481,9089
После полудня гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Совсем чуть-чуть постояв, начали снижение. Сегодня покупатели проявили выдержку, дождались существенной просадки котировок и начали покупки незадолго до 11-30. Не исключено, что первым начал регулятор. С 11-30 рынок достиг баланса при котировках на 7 копеек ниже открытия. С ними и встретил справочный курс.
Перед обедом опустились на 5 копеек, а после обеда еще на копейку. Время расчета официального курса встретили котировками 24.75 - 24.78 без динамики.
За день снижение котировок (по бидам) составило 13 копеек от открытия и 19 копеек от вчерашнего закрытия.
Этот день в истории:
2017 - 2686.20 (-194)
2018 - 2811.88 (-330)
2016 - 2551.54
2015 - 2299.37
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