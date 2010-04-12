Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з.............31.10.2019..............01.11.2019 дата розрахунку............30.10.2019..............31.10.2019 Долар США...................2499,5421...............2481,9089 После полудня гривна укрепилась на 1.5 копейки. Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Совсем чуть-чуть постояв, начали снижение. Сегодня покупатели проявили выдержку, дождались существенной просадки котировок и начали покупки незадолго до 11-30. Не исключено, что первым начал регулятор. С 11-30 рынок достиг баланса при котировках на 7 копеек ниже открытия. С ними и встретил справочный курс. Перед обедом опустились на 5 копеек, а после обеда еще на копейку. Время расчета официального курса встретили котировками 24.75 - 24.78 без динамики. За день снижение котировок (по бидам) составило 13 копеек от открытия и 19 копеек от вчерашнего закрытия.
Этот день в истории: 2017 - 2686.20 (-194) 2018 - 2811.88 (-330)
hxbbgaf написав:и при этом подоходный 15 превралили в 18+1.5.
Не совсем, подоходный с прогрессивного 15% до порога и 20% выше порога превратили в 18% для всех, потому у людей с ЗП заметно повыше средней в итоге налоговая нагрузка стала чуть ниже, даже с учетом 1,5% ВЗ
П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу.
В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист. Третьи говорят о других. Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 31 жов, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили. А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно
freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили. А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно
Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили. А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно
Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового
И как они узнают, что именно этот оказался толковым? Это ж надо понимать, что для страны благо, что вред....