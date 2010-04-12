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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2594259525962597>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:34

Так не платют, гривны мало, вот и курс укреппляются.
Тут Маркарова рассказала очередную байку.
Еще раз, ЕСВ — это сбор в Пенсионный фонд. Когда мы в 2015 году снизили ЕСВ вдвое, с 42 до 21%, это был большой шаг навстречу бизнесу

Насколько я помню, снижали с 34 до 22, а не с 42 до 21, и при этом подоходный 15 превралили в 18+1.5.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 15:50

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............31.10.2019..............01.11.2019
дата розрахунку............30.10.2019..............31.10.2019
Долар США...................2499,5421...............2481,9089
После полудня гривна укрепилась на 1.5 копейки.
Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Совсем чуть-чуть постояв, начали снижение. Сегодня покупатели проявили выдержку, дождались существенной просадки котировок и начали покупки незадолго до 11-30. Не исключено, что первым начал регулятор. С 11-30 рынок достиг баланса при котировках на 7 копеек ниже открытия. С ними и встретил справочный курс.
Перед обедом опустились на 5 копеек, а после обеда еще на копейку. Время расчета официального курса встретили котировками 24.75 - 24.78 без динамики.
За день снижение котировок (по бидам) составило 13 копеек от открытия и 19 копеек от вчерашнего закрытия.

Этот день в истории:
2017 - 2686.20 (-194)
2018 - 2811.88 (-330)

2016 - 2551.54
2015 - 2299.37
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 16:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://nv.ua/biz/markets/reyting-bogat ... 50805.html

финальная цифра подозрительна схожа с инвестициями нерезов в ОВГЗ.
Может это и есть форма налоговой амнистии для олигархов от новой власти.
bobrik1983
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:09

м.Шулявська зараз на продаж 24,85

П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:и при этом подоходный 15 превралили в 18+1.5.

Не совсем, подоходный с прогрессивного 15% до порога и 20% выше порога превратили в 18% для всех, потому у людей с ЗП заметно повыше средней в итоге налоговая нагрузка стала чуть ниже, даже с учетом 1,5% ВЗ
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:36

fler написав:м.Шулявська зараз на продаж 24,85

П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу. :wink:


В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист.
Третьи говорят о других.
Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
Востаннє редагувалось freeze в Чет 31 жов, 2019 17:37, всього редагувалось 1 раз.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:36

  fler написав:м.Шулявська зараз на продаж 24,85

П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу. :wink:


Очень надеюсь, что не отец нынешних законопроектов по ФОПам и РРО))))
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили.
А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 18:19

  juristkostya написав:
  freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили.
А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно

Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового
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pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:21

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили.
А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно

Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового

И как они узнают, что именно этот оказался толковым? Это ж надо понимать, что для страны благо, что вред....
juristkostya
 
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