Додано: Чет 31 жов, 2019 15:50

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)

Починає діяти з.............31.10.2019..............01.11.2019

дата розрахунку............30.10.2019..............31.10.2019

Долар США...................2499,5421...............2481,9089

После полудня гривна укрепилась на 1.5 копейки.

Открылись на 6 копеек ниже вчерашнего закрытия. Совсем чуть-чуть постояв, начали снижение. Сегодня покупатели проявили выдержку, дождались существенной просадки котировок и начали покупки незадолго до 11-30. Не исключено, что первым начал регулятор. С 11-30 рынок достиг баланса при котировках на 7 копеек ниже открытия. С ними и встретил справочный курс.

Перед обедом опустились на 5 копеек, а после обеда еще на копейку. Время расчета официального курса встретили котировками 24.75 - 24.78 без динамики.

За день снижение котировок (по бидам) составило 13 копеек от открытия и 19 копеек от вчерашнего закрытия.



Этот день в истории:

2017 - 2686.20 (-194)

2018 - 2811.88 (-330)



2016 - 2551.54

2015 - 2299.37