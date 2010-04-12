Зашел сегодня в 2 банка , нужно было сдать евро ( обед )
БИС и Форвард, нехотя купили по 1 тыс.евро. Больше отказались покупать.
27,58 и 27,55
Рядом обменка, тоже принимала по 27,55 на отсутствие гривны никто не жаловался.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 31 жов, 2019 19:27
Зашел сегодня в 2 банка , нужно было сдать евро ( обед )
БИС и Форвард, нехотя купили по 1 тыс.евро. Больше отказались покупать.
27,58 и 27,55
Рядом обменка, тоже принимала по 27,55 на отсутствие гривны никто не жаловался.
Живите своим умом!
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