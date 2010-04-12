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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2594259525962597

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:27

Зашел сегодня в 2 банка , нужно было сдать евро ( обед )
БИС и Форвард, нехотя купили по 1 тыс.евро. Больше отказались покупать.
27,58 и 27,55
Рядом обменка, тоже принимала по 27,55 на отсутствие гривны никто не жаловался.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
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