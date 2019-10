Додано: Чет 31 жов, 2019 20:06

juristkostya написав: freeze написав: Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство. он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили. А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно

Поділяю цілковито Вашу думку. Можливо, в КМУ їх відбирали по наявності бороди (як у спонсора). Вірогідно наступний теж буде з бородою (та на гіроскутері?).

Поділяю цілковито Вашу думку.

Можливо, в КМУ їх відбирали по наявності бороди (як у спонсора). Вірогідно наступний теж буде з бородою (та на гіроскутері?). Поділяю цілковито Вашу думку.Можливо, в КМУ їх відбирали по наявності бороди (як у спонсора). Вірогідно наступний теж буде з бородою (та на гіроскутері?).

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell