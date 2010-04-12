Зашел сегодня в 2 банка , нужно было сдать евро ( обед ) БИС и Форвард, нехотя купили по 1 тыс.евро. Больше отказались покупать. 27,58 и 27,55 Рядом обменка, тоже принимала по 27,55 на отсутствие гривны никто не жаловался.
freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили. А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно
Поділяю цілковито Вашу думку. Можливо, в КМУ їх відбирали по наявності бороди (як у спонсора). Вірогідно наступний теж буде з бородою (та на гіроскутері?).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
juristkostya написав:он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили. А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно
Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового
И как они узнают, что именно этот оказался толковым? Это ж надо понимать, что для страны благо, что вред....
От жеж двапораженца Гончарука брали как техническую фигуру, но перестраховались, мягко говоря. И взяли не технаря, а пустое место. Потому что премьер, который нужен Украине - это не должность и не карьера. Это задачи, которые должны быть выполнены. Вертикаль исполнительной власти. Это хорошо, что его снимут. Означает, что команда - учится. Хуже было б если б он остался.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Андрюша Богдан буквально залил инет своими комментариями. Андрюша, твой будущий приемник Днепров уже подготовил бумагу и отдал Зеленскому. У тебя не более недели - борись ! Ну кто еще такой создаст хаос в ОПУ как ты?
П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу.
В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист. Третьи говорят о других. Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
Государство - это ныне ИХ :
Теперь мы точно знаем, что вся внешняя политика Вовы - это дешевые проститутки в купе с дураками. Спасибо г-н Яременко.
pesikot написав:он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили. А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно
Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового
И как они узнают, что именно этот оказался толковым? Это ж надо понимать, что для страны благо, что вред....
От жеж двапораженца Гончарука брали как техническую фигуру, но перестраховались, мягко говоря. И взяли не технаря, а пустое место. Потому что премьер, который нужен Украине - это не должность и не карьера. Это задачи, которые должны быть выполнены. Вертикаль исполнительной власти. Это хорошо, что его снимут. Означает, что команда - учится. Хуже было б если б он остался.[/quote]
Причина истерики понятна - партия Зеленского истерически вопящая о "коррумпированном режиме Порошенко" сама оказалась пристанищем коррумпированных лиц и местом коррупционных сделок.
Ну так как долг платежом красен, мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана. Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету . Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать.
Навуходоносор написав:От жеж двапораженца Гончарука брали как техническую фигуру, но перестраховались, мягко говоря. И взяли не технаря, а пустое место. Потому что премьер, который нужен Украине - это не должность и не карьера. Это задачи, которые должны быть выполнены. Вертикаль исполнительной власти. Это хорошо, что его снимут. Означает, что команда - учится. Хуже было б если б он остался.
Ну надо же. Такая вся команда, набирают профессионалов, а оказывается, пустое место.
Где гарантия, что следующий не будет таким же пустым местом ? Таких гарантий нет. И команда не учится. Слишком много зашкваров - Арахамия, Дубинский, Гончарук, этот любитель проституток. Это не команда учится, это система подбора кадров
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой