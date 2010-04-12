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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2595259625972598>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 19:27

Зашел сегодня в 2 банка , нужно было сдать евро ( обед )
БИС и Форвард, нехотя купили по 1 тыс.евро. Больше отказались покупать.
27,58 и 27,55
Рядом обменка, тоже принимала по 27,55 на отсутствие гривны никто не жаловался.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:06

  juristkostya написав:
  freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили.
А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно

Поділяю цілковито Вашу думку.
Можливо, в КМУ їх відбирали по наявності бороди (як у спонсора). Вірогідно наступний теж буде з бородою (та на гіроскутері?).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:19

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  juristkostya написав:он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили.
А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно

Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового

И как они узнают, что именно этот оказался толковым? Это ж надо понимать, что для страны благо, что вред....

От жеж двапораженца :lol:
Гончарука брали как техническую фигуру, но перестраховались, мягко говоря. И взяли не технаря, а пустое место.
Потому что премьер, который нужен Украине - это не должность и не карьера. Это задачи, которые должны быть выполнены.
Вертикаль исполнительной власти.
Это хорошо, что его снимут. Означает, что команда - учится. Хуже было б если б он остался.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:27

  centurionus написав:Можливо, в КМУ їх відбирали по наявності бороди (як у спонсора). Вірогідно наступний теж буде з бородою (та на гіроскутері?).

Ні, згідно з традицією, закладеною з моменту набуття Незалежності, на шестисотому мерседесі. Повертаємося до коріння :oops: :mrgreen:
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:32

Естественный отбор ...отрицательный!

  fler написав:м.Шулявська зараз на продаж 24,85

П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу. :wink:


Так здесь https://twitter.com/tZEinform ... :idea: раньше проверим и узнаем
Андрюша Богдан буквально залил инет своими комментариями. Андрюша, твой будущий приемник Днепров уже подготовил бумагу и отдал Зеленскому.
У тебя не более недели - борись ! Ну кто еще такой создаст хаос в ОПУ как ты? :)
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:37

Тру-Ля-Ля...по клавишам рояля

  freeze написав:
fler написав:м.Шулявська зараз на продаж 24,85

П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу. :wink:


В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист.
Третьи говорят о других.
Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.


Государство - это ныне ИХ :
Теперь мы точно знаем, что вся внешняя политика Вовы - это дешевые проститутки в купе с дураками.
Спасибо г-н Яременко.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:47

"Подъехать на танке и спросить..."

  Навуходоносор написав:
  juristkostya написав:
  pesikot написав:он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили.
А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно

Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового

И как они узнают, что именно этот оказался толковым? Это ж надо понимать, что для страны благо, что вред....

От жеж двапораженца :lol:
Гончарука брали как техническую фигуру, но перестраховались, мягко говоря. И взяли не технаря, а пустое место.
Потому что премьер, который нужен Украине - это не должность и не карьера. Это задачи, которые должны быть выполнены.
Вертикаль исполнительной власти.
Это хорошо, что его снимут. Означает, что команда - учится. Хуже было б если б он остался.[/quote]

Причина истерики понятна - партия Зеленского истерически вопящая о "коррумпированном режиме Порошенко" сама оказалась пристанищем коррумпированных лиц и местом коррупционных сделок.

Ну так как долг платежом красен, мы называем фамилию упоминаемого нами "спонсора" - знакомьтесь - Алексей Чернышев, совладелец супермаркетов "Фуршет", большой специалист по "коммерческой недвижимости", ближайший соратник вице-президента International Council of Jewish Parliamentarians, депутата от ОПЗЖ Александра Фельдмана.
Это его первичный взнос в полмиллиона зеленых спас бедствующих "слуг народа" от падения в нищету :). Во сколько ему обошлась вообще должность руководителя киевской ОГА еще предстоит узнать.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 20:49

  Навуходоносор написав:От жеж двапораженца :lol:
Гончарука брали как техническую фигуру, но перестраховались, мягко говоря. И взяли не технаря, а пустое место.
Потому что премьер, который нужен Украине - это не должность и не карьера. Это задачи, которые должны быть выполнены.
Вертикаль исполнительной власти.
Это хорошо, что его снимут. Означает, что команда - учится. Хуже было б если б он остался.

Ну надо же. Такая вся команда, набирают профессионалов, а оказывается, пустое место.

Где гарантия, что следующий не будет таким же пустым местом ? Таких гарантий нет.
И команда не учится. Слишком много зашкваров - Арахамия, Дубинский, Гончарук, этот любитель проституток. Это не команда учится, это система подбора кадров
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:28

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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 21:36

  Навуходоносор написав:
  centurionus написав:Можливо, в КМУ їх відбирали по наявності бороди (як у спонсора). Вірогідно наступний теж буде з бородою (та на гіроскутері?).

Ні, згідно з традицією, закладеною з моменту набуття Незалежності, на шестисотому мерседесі. Повертаємося до коріння :oops: :mrgreen:

Роблю ставку на цього бородатого:
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“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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