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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2595259625972598

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:50

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили.
А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно

Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового

Скорее на старого премьера будут списывать проколы нового. Типа "папэрэднык оставил нам тяжелое наследие". Как в анекдоте:
Старый директор уходит на пенсию и передает дела молодому работнику, который его заменит. Напоследок вручает ему три конверта и говорит: "Как всё будет плохо вскрой первый конверт!" И уходит.
У молодого энергичного директора дела идут в гору, организация работает как часы. Но приходит время, когда начинаются трудности. Решений никаких нет. Вскрывает конверт №1. Там написано: "Вали всё на меня!"
Он принимает этот совет и начинает на чем свет стоит хаять устаревшую политику старого директора. Дела налаживаются. Но спустя какое-то время снова наступают сложные времена. Конверт №2: "Ври как только можешь!" И он врёт, обещает, изворачивается и вновь дела прут в гору. Время идёт, очередная волна трудностей. Совсем невмоготу. И валить на предыдущего директора не получается, и вранью уже никто не верит... Что делать, вскрывает последний конверт. В нём короткая фраза: "Готовь три конверта..."
p_vovk74
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  #<1 ... 2595259625972598
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