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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2595259625972598

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:50

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили.
А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно

Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового

Скорее на старого премьера будут списывать проколы нового. Типа "папэрэднык оставил нам тяжелое наследие". Как в анекдоте:
Старый директор уходит на пенсию и передает дела молодому работнику, который его заменит. Напоследок вручает ему три конверта и говорит: "Как всё будет плохо вскрой первый конверт!" И уходит.
У молодого энергичного директора дела идут в гору, организация работает как часы. Но приходит время, когда начинаются трудности. Решений никаких нет. Вскрывает конверт №1. Там написано: "Вали всё на меня!"
Он принимает этот совет и начинает на чем свет стоит хаять устаревшую политику старого директора. Дела налаживаются. Но спустя какое-то время снова наступают сложные времена. Конверт №2: "Ври как только можешь!" И он врёт, обещает, изворачивается и вновь дела прут в гору. Время идёт, очередная волна трудностей. Совсем невмоготу. И валить на предыдущего директора не получается, и вранью уже никто не верит... Что делать, вскрывает последний конверт. В нём короткая фраза: "Готовь три конверта..."

З.Ы. Таким образом можно протянуть несколько лет. А при нынешнем "турборежиме" это поистине практически бесконечно.
Востаннє редагувалось p_vovk74 в Чет 31 жов, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хватит уже о премьере . последних 2-3 страницы вообще не информативны ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:05

  fler написав:м.Шулявська зараз на продаж 24,85

П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу. :wink:

До нового року він (вона) змінить прізвище, тому немає сенсу називати?))
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:03

  zzzzzz написав:Зашел сегодня в 2 банка , нужно было сдать евро ( обед )
БИС и Форвард, нехотя купили по 1 тыс.евро. Больше отказались покупать.
27,58 и 27,55
Рядом обменка, тоже принимала по 27,55 на отсутствие гривны никто не жаловался.

24,ХХ ?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 01 лис, 2019 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:03

  pesikot написав:Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового


а може, не знайдуть. 100%
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:16

Долярчик то є єдиний обліковий запис, що в мене в бані. Навіщо ви дискутуєте щодо тієї курки?.. Воно просто занадто тупеньке, щоб бути цікавим
sergey_sryvkin
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