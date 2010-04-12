freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили. А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно
Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового
Скорее на старого премьера будут списывать проколы нового. Типа "папэрэднык оставил нам тяжелое наследие". Как в анекдоте:
Старый директор уходит на пенсию и передает дела молодому работнику, который его заменит. Напоследок вручает ему три конверта и говорит: "Как всё будет плохо вскрой первый конверт!" И уходит. У молодого энергичного директора дела идут в гору, организация работает как часы. Но приходит время, когда начинаются трудности. Решений никаких нет. Вскрывает конверт №1. Там написано: "Вали всё на меня!" Он принимает этот совет и начинает на чем свет стоит хаять устаревшую политику старого директора. Дела налаживаются. Но спустя какое-то время снова наступают сложные времена. Конверт №2: "Ври как только можешь!" И он врёт, обещает, изворачивается и вновь дела прут в гору. Время идёт, очередная волна трудностей. Совсем невмоготу. И валить на предыдущего директора не получается, и вранью уже никто не верит... Что делать, вскрывает последний конверт. В нём короткая фраза: "Готовь три конверта..."
З.Ы. Таким образом можно протянуть несколько лет. А при нынешнем "турборежиме" это поистине практически бесконечно.
Востаннє редагувалось p_vovk74 в Чет 31 жов, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
хватит уже о премьере . последних 2-3 страницы вообще не информативны ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
zzzzzz написав:Зашел сегодня в 2 банка , нужно было сдать евро ( обед ) БИС и Форвард, нехотя купили по 1 тыс.евро. Больше отказались покупать. 27,58 и 27,55 Рядом обменка, тоже принимала по 27,55 на отсутствие гривны никто не жаловался.
24,ХХ ?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 01 лис, 2019 00:04, всього редагувалось 1 раз.