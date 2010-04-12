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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2595259625972598

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:50

  pesikot написав:
  juristkostya написав:
  freeze написав:Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
он же не с Марса прилетел. Те, кто его назначал, точно так же малообразованны и не понимают, как функционирует. Иначе б его не назначили.
А посему, и следующий их назначенец может оказаться более подготовленным разве что случайно

Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового

Скорее на старого премьера будут списывать проколы нового. Типа "папэрэднык оставил нам тяжелое наследие". Как в анекдоте:
Старый директор уходит на пенсию и передает дела молодому работнику, который его заменит. Напоследок вручает ему три конверта и говорит: "Как всё будет плохо вскрой первый конверт!" И уходит.
У молодого энергичного директора дела идут в гору, организация работает как часы. Но приходит время, когда начинаются трудности. Решений никаких нет. Вскрывает конверт №1. Там написано: "Вали всё на меня!"
Он принимает этот совет и начинает на чем свет стоит хаять устаревшую политику старого директора. Дела налаживаются. Но спустя какое-то время снова наступают сложные времена. Конверт №2: "Ври как только можешь!" И он врёт, обещает, изворачивается и вновь дела прут в гору. Время идёт, очередная волна трудностей. Совсем невмоготу. И валить на предыдущего директора не получается, и вранью уже никто не верит... Что делать, вскрывает последний конверт. В нём короткая фраза: "Готовь три конверта..."

З.Ы. Таким образом можно протянуть несколько лет. А при нынешнем "турборежиме" это поистине практически бесконечно.
Востаннє редагувалось p_vovk74 в Чет 31 жов, 2019 22:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 22:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

хватит уже о премьере . последних 2-3 страницы вообще не информативны ...
идем к 21грн=$1,а потом к 36+. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводяться, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 23:05

  fler написав:м.Шулявська зараз на продаж 24,85

П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу. :wink:

До нового року він (вона) змінить прізвище, тому немає сенсу називати?))
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:03

  zzzzzz написав:Зашел сегодня в 2 банка , нужно было сдать евро ( обед )
БИС и Форвард, нехотя купили по 1 тыс.евро. Больше отказались покупать.
27,58 и 27,55
Рядом обменка, тоже принимала по 27,55 на отсутствие гривны никто не жаловался.

24,ХХ ?
Востаннє редагувалось ruvex в П'ят 01 лис, 2019 00:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:03

  pesikot написав:Так и будут менять, каждые 2-3 месяца. Может, случайно и найдут толкового


а може, не знайдуть. 100%
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 00:16

Долярчик то є єдиний обліковий запис, що в мене в бані. Навіщо ви дискутуєте щодо тієї курки?.. Воно просто занадто тупеньке, щоб бути цікавим
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:11

  freeze написав:
fler написав:м.Шулявська зараз на продаж 24,85

П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу. :wink:


В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист.
Третьи говорят о других.
Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.




Это сообщение имеет прямое отношение к основной теме - курсу доллар-гривна.
Прошу не счесть - не в тему, тем более думаю,интересно всем почитать будет, не как аксиома конечно же, но как вариант.
Более того, рассуждаем на судьбоносные темы,
как избавиться от ада для мелких ФОПов,
который чья то не в меру "светлая ",
а точнее скажем тупая голова посоветовала замутить властям.


Практически на 100% уверен, что выход Юли на сцену - неизбежен,рано, или поздно.
Выхода иного у них нет,ну и все на это указывает, в т.ч. взаимные расшаркивания.
Именно отсюда у меня уверенность на 100%.
Единственный человек,который знает страну,экономику, схемы,потоки как свои пять пальцев и одновременно никак не связан с прежними это как раз она.

Ну т.е. у этого чела есть водительские права и он ,точнее она может рулить.
Скажем это честно и прямо, хотя никогда, ни разу не был за нее.

Негатив от такого варианта:

1.Схемы,потоки - все останется. Только перенаправят.

2. Гривна - к 30-ть "плюс" как вектор.


Позитив:

1.Чел, имеющий права и такой внушительный водительский стаж - сумеет порулить и при этом возможно ( не точно конечно) не направить авто (экономику) к ближайшей бетонной опоре.
Хотя, тут конечно, "бабка надвое ворожила",есть у нее свои заскоки , может заиграться и просмотреть поворот.

2.90% форума Финансов обрадуются - одни от того ,
что курсец рванет вверх
(будет приятно, что в долларах по самые помидоры и такие предусмотрительные оказались),
другие от того, что по мелким ФОПам амнистию скорее всего объявят,
ну если не полную,то частичную точно.
По хорошему было бы- если всю мелочь амнистируют, а весь свой праведный гнев направят на жирных котов типа Розетки и Ко.
И подобие среднего класса в бедной стране не уничтожат и для бюджета польза будет реальная.
Мелкие ведь не покупают суперджеты и квартиры в Лондоне, они тут на своей "Батькивщине" тратят, внутренний спрос - как локомотив роста - вполне разумно.
А не зафискалить всех до самого последнего копеечного предпринимателя , да еще и рученки шаловливые нагреть на обслуживании програмного.
Иногда кажется, что там много просто сумасшедших.Знаю, что за обслуживание простого кассового можно сторговаться за 250 грн. в месяц, откуда 1 тысяча, откуда эти безумные замашки о том, что 1 тыс. грн в месяц это для мелких не деньги ?
Как там у Высоцкого было ? "...Ну сумасшедший,что с него возьмешь..."
Чеки пробивать за безнальное поступление - это вообще возникает вопрос , что им там за смеси покурить раздают в перерывах ?
Она популист,Гарвардов не оканчивала,понимает украинские реалии и мелочь давить не будет.

3.Единственный случай в истории Украины, когда за счет раскулачивания парочки олигархов - перепродажи Криворожстали за офигительные деньги, на которые страна 5 лет гуляла и тусила - как раз у нее.
Именно она знает - где находятся "ключи от квартиры где деньги лежат".
Они не в карманах у мелких предпринимателей,а у олигархата , монополий и прочей нечисти.
Конечно и у нее будут свои и чужые. Но хоть что-то для бюджета возможно обломится.

4.Почему грохнулась страна и экономика при Шоколадке и сейчас при Зелени, кажется, продолжает валиться еще глубже, несмотря на сладкие курсы и т.п. ?
Причина одна - деньги начали искать не в тех карманах.
Затянули пояса населению,
и результат - кто-то свалил на фиг,
кто-то просто стал меньше тратить, потребительская и деловая активность соответственно также грохнулись.
Просто одни стали тарифами население пригибать, другие мелкий бизнес задумали уничтожить.
Одни и другие злодеи по сути.Так вот как раз Юля как популист для которого каждый голос на счету -,безусловно, послабит удавку, да будет инфляция разогнана, да курсы полетят, но у людей появятся деньги, которые они будут тратить.
Как говорил Бернанке ?
Если надо - буду разбрасывать доллары с вертолетов.
Так и тут,для того, чтобы внутренний спрос вытянул экономику надо дать людям вздохнуть, и если нельзя возвратить траифы, то просто повысить пенсии и зарплаты.
И тут все-таки больше плюсов,чем минусов на мой взгляд.Хотя вопрос спорный признаю, прошу строго не критиковать.
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