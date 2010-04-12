freeze написав: fler написав:
м.Шулявська зараз на продаж 24,85
П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу.
В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист.
Третьи говорят о других.
Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.
Это сообщение имеет прямое отношение к основной теме - курсу доллар-гривна.
Прошу не счесть - не в тему, тем более думаю,интересно всем почитать будет, не как аксиома конечно же, но как вариант.
Более того, рассуждаем на судьбоносные темы,
как избавиться от ада для мелких ФОПов,
который чья то не в меру "светлая ",
а точнее скажем тупая голова посоветовала замутить властям.
Практически на 100% уверен, что выход Юли на сцену - неизбежен,рано, или поздно.
Выхода иного у них нет,ну и все на это указывает, в т.ч. взаимные расшаркивания.
Именно отсюда у меня уверенность на 100%.
Единственный человек,который знает страну,экономику, схемы,потоки как свои пять пальцев и одновременно никак не связан с прежними это как раз она.
Ну т.е. у этого чела есть водительские права и он ,точнее она может рулить.
Скажем это честно и прямо, хотя никогда, ни разу не был за нее.
Негатив от такого варианта:
1.Схемы,потоки - все останется. Только перенаправят.
2. Гривна - к 30-ть "плюс" как вектор.
Позитив:
1.Чел, имеющий права и такой внушительный водительский стаж - сумеет порулить и при этом возможно ( не точно конечно) не направить авто (экономику) к ближайшей бетонной опоре.
Хотя, тут конечно, "бабка надвое ворожила",есть у нее свои заскоки , может заиграться и просмотреть поворот.
2.90% форума Финансов обрадуются - одни от того ,
что курсец рванет вверх
(будет приятно, что в долларах по самые помидоры и такие предусмотрительные оказались),
другие от того, что по мелким ФОПам амнистию скорее всего объявят,
ну если не полную,то частичную точно.
По хорошему было бы- если всю мелочь амнистируют, а весь свой праведный гнев направят на жирных котов типа Розетки и Ко.
И подобие среднего класса в бедной стране не уничтожат и для бюджета польза будет реальная.
Мелкие ведь не покупают суперджеты и квартиры в Лондоне, они тут на своей "Батькивщине" тратят, внутренний спрос - как локомотив роста - вполне разумно.
А не зафискалить всех до самого последнего копеечного предпринимателя , да еще и рученки шаловливые нагреть на обслуживании програмного.
Иногда кажется, что там много просто сумасшедших.Знаю, что за обслуживание простого кассового можно сторговаться за 250 грн. в месяц, откуда 1 тысяча, откуда эти безумные замашки о том, что 1 тыс. грн в месяц это для мелких не деньги ?
Как там у Высоцкого было ? "...Ну сумасшедший,что с него возьмешь..."
Чеки пробивать за безнальное поступление - это вообще возникает вопрос , что им там за смеси покурить раздают в перерывах ?
Она популист,Гарвардов не оканчивала,понимает украинские реалии и мелочь давить не будет.
3.Единственный случай в истории Украины, когда за счет раскулачивания парочки олигархов - перепродажи Криворожстали за офигительные деньги, на которые страна 5 лет гуляла и тусила - как раз у нее.
Именно она знает - где находятся "ключи от квартиры где деньги лежат".
Они не в карманах у мелких предпринимателей,а у олигархата , монополий и прочей нечисти.
Конечно и у нее будут свои и чужые. Но хоть что-то для бюджета возможно обломится.
4.Почему грохнулась страна и экономика при Шоколадке и сейчас при Зелени, кажется, продолжает валиться еще глубже, несмотря на сладкие курсы и т.п. ?
Причина одна - деньги начали искать не в тех карманах.
Затянули пояса населению,
и результат - кто-то свалил на фиг,
кто-то просто стал меньше тратить, потребительская и деловая активность соответственно также грохнулись.
Просто одни стали тарифами население пригибать, другие мелкий бизнес задумали уничтожить.
Одни и другие злодеи по сути.Так вот как раз Юля как популист для которого каждый голос на счету -,безусловно, послабит удавку, да будет инфляция разогнана, да курсы полетят, но у людей появятся деньги, которые они будут тратить.
Как говорил Бернанке ?
Если надо - буду разбрасывать доллары с вертолетов.
Так и тут,для того, чтобы внутренний спрос вытянул экономику надо дать людям вздохнуть, и если нельзя возвратить траифы, то просто повысить пенсии и зарплаты.
И тут все-таки больше плюсов,чем минусов на мой взгляд.Хотя вопрос спорный признаю, прошу строго не критиковать.