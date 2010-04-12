Додано: П'ят 01 лис, 2019 02:11

freeze написав: fler написав: м.Шулявська зараз на продаж 24,85



П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу. м.Шулявська зараз на продаж 24,85П.С. Гарні новини! Після нового року в нас можливо буде новий Прем'єр. Прізвище вже є, але назвати поки що не можу.



В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист.

Третьи говорят о других.

Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство. В Батькивщине разгоняют, что нового премьера будут звать Юля, близкие к Бене говорят, что нового премьера будут звать Андрей и он тоже юрист.Третьи говорят о других.Но то что стул под Гончаруком зашатался это точно. Этот человек мало образован для такого поста и не понимает как функционирует государство.

Это сообщение имеет прямое отношение к основной теме - курсу доллар-гривна.Прошу не счесть - не в тему, тем более думаю,интересно всем почитать будет, не как аксиома конечно же, но как вариант.Более того, рассуждаем на судьбоносные темы,как избавиться от ада для мелких ФОПов,который чья то не в меру "светлая ",а точнее скажем тупая голова посоветовала замутить властям.Практически на 100% уверен, что выход Юли на сцену - неизбежен,рано, или поздно.Выхода иного у них нет,ну и все на это указывает, в т.ч. взаимные расшаркивания.Именно отсюда у меня уверенность на 100%.Единственный человек,который знает страну,экономику, схемы,потоки как свои пять пальцев и одновременно никак не связан с прежними это как раз она.Ну т.е. у этого чела есть водительские права и он ,точнее она может рулить.Скажем это честно и прямо, хотя никогда, ни разу не был за нее.Негатив от такого варианта:1.Схемы,потоки - все останется. Только перенаправят.2. Гривна - к 30-ть "плюс" как вектор.Позитив:1.Чел, имеющий права и такой внушительный водительский стаж - сумеет порулить и при этом возможно ( не точно конечно) не направить авто (экономику) к ближайшей бетонной опоре.Хотя, тут конечно, "бабка надвое ворожила",есть у нее свои заскоки , может заиграться и просмотреть поворот.2.90% форума Финансов обрадуются - одни от того ,что курсец рванет вверх(будет приятно, что в долларах по самые помидоры и такие предусмотрительные оказались),другие от того, что по мелким ФОПам амнистию скорее всего объявят,ну если не полную,то частичную точно.По хорошему было бы- если всю мелочь амнистируют, а весь свой праведный гнев направят на жирных котов типа Розетки и Ко.И подобие среднего класса в бедной стране не уничтожат и для бюджета польза будет реальная.Мелкие ведь не покупают суперджеты и квартиры в Лондоне, они тут на своей "Батькивщине" тратят, внутренний спрос - как локомотив роста - вполне разумно.А не зафискалить всех до самого последнего копеечного предпринимателя , да еще и рученки шаловливые нагреть на обслуживании програмного.Иногда кажется, что там много просто сумасшедших.Знаю, что за обслуживание простого кассового можно сторговаться за 250 грн. в месяц, откуда 1 тысяча, откуда эти безумные замашки о том, что 1 тыс. грн в месяц это для мелких не деньги ?Как там у Высоцкого было ? "...Ну сумасшедший,что с него возьмешь..."Чеки пробивать за безнальное поступление - это вообще возникает вопрос , что им там за смеси покурить раздают в перерывах ?Она популист,Гарвардов не оканчивала,понимает украинские реалии и мелочь давить не будет.3.Единственный случай в истории Украины, когда за счет раскулачивания парочки олигархов - перепродажи Криворожстали за офигительные деньги, на которые страна 5 лет гуляла и тусила - как раз у нее.Именно она знает - где находятся "ключи от квартиры где деньги лежат".Они не в карманах у мелких предпринимателей,а у олигархата , монополий и прочей нечисти.Конечно и у нее будут свои и чужые. Но хоть что-то для бюджета возможно обломится.4.Почему грохнулась страна и экономика при Шоколадке и сейчас при Зелени, кажется, продолжает валиться еще глубже, несмотря на сладкие курсы и т.п. ?Причина одна - деньги начали искать не в тех карманах.Затянули пояса населению,и результат - кто-то свалил на фиг,кто-то просто стал меньше тратить, потребительская и деловая активность соответственно также грохнулись.Просто одни стали тарифами население пригибать, другие мелкий бизнес задумали уничтожить.Одни и другие злодеи по сути.Так вот как раз Юля как популист для которого каждый голос на счету -,безусловно, послабит удавку, да будет инфляция разогнана, да курсы полетят, но у людей появятся деньги, которые они будут тратить.Как говорил Бернанке ?Если надо - буду разбрасывать доллары с вертолетов.Так и тут,для того, чтобы внутренний спрос вытянул экономику надо дать людям вздохнуть, и если нельзя возвратить траифы, то просто повысить пенсии и зарплаты.И тут все-таки больше плюсов,чем минусов на мой взгляд.Хотя вопрос спорный признаю, прошу строго не критиковать.