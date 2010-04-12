Ну в бубен же пока за продемонстрированный ойро не бьют. И даже на крепчайшую немножко обменивают.
Чего жаловаться?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:08
Ну в бубен же пока за продемонстрированный ойро не бьют. И даже на крепчайшую немножко обменивают.
Чего жаловаться?
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:19
escobar
Если нечего сказать по теме, лучше вообще ничего не писать.
а еще лучше бубен включать,прежде чем писать !
Живите своим умом!
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