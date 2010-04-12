escobar
Если нечего сказать по теме, лучше вообще ничего не писать.
а еще лучше бубен включать,прежде чем писать !
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:19
escobar
Если нечего сказать по теме, лучше вообще ничего не писать.
а еще лучше бубен включать,прежде чем писать !
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:43
Вот что пишут о вчерашнем дне:
Нацбанк реально вчера несколько раз выходил, но объемы были серьезные, вполне мог и выкупить так много.
Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:48
Искатель
С этим анонсом по 4-х летним ОВГЗ интрига.
Погасить до конца года надо 17 млрд по ОВГЗ.
Занять надо 54 млрд.грн. ( тут надо внести уточнение, что были планы получить 1-1,5 млрд.долларов от МВФ и других внешних кредиторов, но т.к. МВФ денег в этом году вряд ли даст , то есть только два выхода)
1.Внешние займы под 7-8%
2.Внутренние займы в гривне 13,5-14,5% ( можно часть валюты внутри занять )
Но самое странное что до сих пор не опубликованы лимиты аукциона на вторник.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:52
Вы абсолютно правы. И кстати, интрига насчет вторника есть. Но!
Я лично вижу возможность заинтересовать нерезидентов только повышенными ставками по 4х-леткам. Они, по идее, будут выше, чем текущие по 3х-леткам. А сравнивать с 5и-летками незачем, т.к. их в этом году уже не будет.
И параллельно - увеличить лимит по ним, но не ставить неограниченный...
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:05
Всі в доларі і євро?
Можна починати ревальвацію?
Тестувати пробиття 24 вниз чи страшно?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:08
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:10
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ПочинайТе)) Долярчик буде радий і зі своїми 73%грн)) вже готовий скирдувати на другу квартиру))
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:19
zzzzzz
по евро - "а мы медленно спустимся с горы и поимеем всё стадо..."
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:30
Думаю это лишнее. Минфин может сам решить сколько ему продать.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:35
Может лучше лимиты вообще убрать по этим ОВГЗ и устроить черную пятницу распродаж ))) Чем быстрее закончится этот праздник жизни и быстрее завалится хлипкая конструкция, тем меньше падать до земли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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