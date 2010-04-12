RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2597259825992600>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 08:19

escobar
Если нечего сказать по теме, лучше вообще ничего не писать.
а еще лучше бубен включать,прежде чем писать !
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35878
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7710 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:43

Вот что пишут о вчерашнем дне:
"НБУ попытался затормозить укрепление гривны"
Нацбанк реально вчера несколько раз выходил, но объемы были серьезные, вполне мог и выкупить так много.
Искатель
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 22.02.16
Подякував: 452 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:48

Искатель
С этим анонсом по 4-х летним ОВГЗ интрига.
Погасить до конца года надо 17 млрд по ОВГЗ.
Занять надо 54 млрд.грн. ( тут надо внести уточнение, что были планы получить 1-1,5 млрд.долларов от МВФ и других внешних кредиторов, но т.к. МВФ денег в этом году вряд ли даст , то есть только два выхода)
1.Внешние займы под 7-8%
2.Внутренние займы в гривне 13,5-14,5% ( можно часть валюты внутри занять )

Но самое странное что до сих пор не опубликованы лимиты аукциона на вторник.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35878
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7710 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 09:52

  zzzzzz написав:Искатель
С этим анонсом по 4-х летним ОВГЗ интрига.
Погасить до конца года надо 17 млрд по ОВГЗ.
Занять надо 54 млрд.грн. ( тут надо внести уточнение, что были планы получить 1-1,5 млрд.долларов от МВФ и других внешних кредиторов, но т.к. МВФ денег в этом году вряд ли даст , то есть только два выхода)
1.Внешние займы под 7-8%
2.Внутренние займы в гривне 13,5-14,5% ( можно часть валюты внутри занять )

Но самое странное что до сих пор не опубликованы лимиты аукциона на вторник.


Вы абсолютно правы. И кстати, интрига насчет вторника есть. Но!
Я лично вижу возможность заинтересовать нерезидентов только повышенными ставками по 4х-леткам. Они, по идее, будут выше, чем текущие по 3х-леткам. А сравнивать с 5и-летками незачем, т.к. их в этом году уже не будет.
И параллельно - увеличить лимит по ним, но не ставить неограниченный...
Искатель
 
Повідомлень: 3156
З нами з: 22.02.16
Подякував: 452 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:05

Всі в доларі і євро?
Можна починати ревальвацію?
Тестувати пробиття 24 вниз чи страшно?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
tobias
 
Повідомлень: 5003
З нами з: 21.01.08
Подякував: 391 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:08

  tobias написав:Всі в доларі і євро?
Можна починати ревальвацію?
Тестувати пробиття 24 вниз чи страшно?

Мечтать не вредно.
Vint
 
Повідомлень: 1245
З нами з: 14.07.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 200 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

tobias написав:Можна починати ревальвацію?

ПочинайТе)) Долярчик буде радий і зі своїми 73%грн)) вже готовий скирдувати на другу квартиру))
stryzhko
 
Повідомлень: 666
З нами з: 04.10.16
Подякував: 156 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:19

zzzzzz
по евро - "а мы медленно спустимся с горы и поимеем всё стадо..."
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5614
З нами з: 20.11.08
Подякував: 72 раз.
Подякували: 1386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:30

  Искатель написав:И параллельно - увеличить лимит по ним, но не ставить неограниченный...


Думаю это лишнее. Минфин может сам решить сколько ему продать.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35878
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3486 раз.
Подякували: 7710 раз.
 
Профіль
34
7
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:35

  Искатель написав:И параллельно - увеличить лимит по ним, но не ставить неограниченный...


Может лучше лимиты вообще убрать по этим ОВГЗ и устроить черную пятницу распродаж ))) Чем быстрее закончится этот праздник жизни и быстрее завалится хлипкая конструкция, тем меньше падать до земли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 13332
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3733 раз.
Подякували: 5496 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 2597259825992600>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_33, холява, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1611, 1612, 1613
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
16124 1939499
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 жов, 2019 14:44
Козак-характерник
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 28, 29, 30
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
293 34131
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2019 15:14
Vint
Валютный юмор 1 ... 15, 16, 17
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
168 278346
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 жов, 2019 15:45
Libo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.