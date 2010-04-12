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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2597259825992600

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 330
Не нижче 24.50
55%
183
24.25 - 24.49
6%
21
24.00 - 24.24
11%
37
23.75 - 23.99
4%
14
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
2%
5
23.00 - 23.24
4%
13
Нижче 23.00
12%
40
Всього голосів : 330
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:35

Кардіограма ліквідності


Вітаюсь совсіма!
Зображення
Коррахунки - 51 680,56(50 144,52 + 1 536,04) млн.
Овернайти дебіт - 13,5%(14,5%) - 19 490(18 349 + 1 141) млн.
Овернайти кредіт - 17,5%(18,5%) - 0,00(0,00 + 0,00) млн.

Загальна ліквідність 51 680,56 + 19 490 - 0.00 = 71 170,56(68 493,52 + 2 677,04(+ 118,62)) млн. гривень.

НБУ вчора таки НАКУПИВСЯ взяв десь 85 млн.долярів на 2094,33 млн.грн., чим і забезпечив приріст загальної ліквідності як по коррахунках, так і по овернайтах!

Та ще додали Автономні чинники 582,71 млн.грн.
Вже ДЕВʼЯТИЙ раз поспіль сушать готівку, додаючи 406,39 млн.грн. на коррахунках. А всі дивуються чому готівковий курс доляра не росте! Та Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб щось там виплатили, всього 172,12 млн.грн.

Загальна ліквідність підросла, і вона перевищує середнє значення.

54(52) банків, здається, дослухаються того, що лепше гроші тримати на овернайтах, ніж на коррахунках. Як овернайти виросли на + 1 141 млн.грн., так і коррахунки піднялись на + 1 536,04 млн.грн. Останні знову майже досягли нормативу ліквідності знизу.

Грошей для купівлі доляра має вистачати, та гарантовано то буде у другій половині доби, коли повернеться двотижневе залучення НБУ з регулювання ліквідності аж на 52 569 млн.грн.
Це було останнє залучення під 16,5%, та сьогодні буде перше під 15,5%, що гарно корелює з короткостроковими ОВДП, та 2 місяці не дасть ім впасти нижче цієї величини.
Як на мене, треба було зменьшувати облікову ставку аж до 15 відсотків, та то таке...

Першоджерела:
https://bank.gov.ua/files/Vzal.xls
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
https://bank.gov.ua/markets/fm-liquidity

ВО

PS
https://bank.gov.ua/files/T-bills_debt.xls
Вторинний ринок. Зміни ОВДП за вчора:
- НБУ без змін 337061,03 млн.грн.;
- Банки продали ОВДП на 244933,61 − 245202,45 = −268,84(+ 538,24) млн.грн.;
- Юрособи трошечки продали на 20612,05 − 20629,11 = −17,06(+ 13,42) млн.грн.;
- Фізичні також продали на 3649,42 − 3664,90 = − 15,48(+ 25,94) млн.грн.;
- А ось, нерезиденти КУПИЛИ усі 96994,04 − 96692,66 = + 301,38 (+ 920,46) млн.грн.

Далі буде...
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Юнекс с утра USD 24.50/24.69, Белочка USD 24.69/24.75.
сосед
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:50

НБУ вчера купил на 2,094 грн валюты, примерно 85 млн.долларов.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:51

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Офіційний прогноз уряду щодо експорту і імпорту на 2020 був оновлений

Експорт товарів з послуг з України збільшиться в 2020 році на 7,8% і складе 68,64 млрд доларів грошовому обчисленні. Такі дані містяться в базовому сценарії оновленого макроекономічного прогнозу уряду. В оптимістичному сценарії розрахунків передбачено зростання на 8,8%, до 69,27 млрд доларів.

Втім, в Кабміні очікують, що виросте і імпорт – на 9,6%, до 83,52 млрд доларів у базовому сценарії або на 12,9%, до 86,01 млрд доларів в оптимістичному.

Таким чином, сальдо торгового балансу України залишається негативним, тобто країна продовжить більше купувати, ніж продавати, прогнозує уряд. Дефіцит торгового балансу в базовому сценарії становить 14,88 млрд доларів, в оптимістичному – 16,74 млрд доларів.
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:58

Moneta

Читал вчера инфляционные отчеты НБУ. На что я обратил внимание. Летом зарплаты в реальном выражении выросла на 12% г/г. Производительность труда на 3% г/г.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 10:59

Нерезы вчера еще на 300 млн.грн купили ОВГЗ на вторичном рынке.
Живите своим умом!
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